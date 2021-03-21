特斯拉危國安？禁入中國軍事區 馬斯克：多些互信

特斯拉電動汽車在中國多個汽車展上屢成焦點。（中新社資料照片）

中國 擔憂特斯拉 車內鏡頭恐蒐集敏感資料，兩名消息人士表示，軍方已禁止特斯拉汽車 進入軍事設施區域，稱車上安裝的攝影機存在安全疑慮，這是中國對美國電動車企加強審查的最新舉措，有分析師認為這像是美國以國家安全理由針對華為祭出的措施。

彭博社報導，中國軍方發布的命令建議特斯拉車主將汽車停在軍事建築物之外，且本周這項禁令已經通知了軍事住宅的居民。

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之前，中國對這些車輛進行安全審查，發現特斯拉的傳感器可以記錄其周圍位置的圖像。消息人士指出，特斯拉可以獲得關鍵資料，比如，汽車使用的時間和地點，而且還能追蹤更多的個人資訊，比如，與汽車相連的手機聯絡人列表，中國最擔心這些資料可能會被送回美國。

路透報導，顧問公司Eurasia Group總裁Ian Bremmer表示：「我推測這宣布的時機，肯定與（美中）阿拉斯加會談有關。」

此外，中國政府正在限制軍隊、敏感行業的國有企業和重要機構人員使用特斯拉的汽車，以避免成為國家安全洩漏的源頭。

據了解，特斯拉汽車外部有幾個小型攝影機，以協助停車和自動駕駛。Model 3和Model Y還在後視鏡中嵌入攝影機，以確保司機的安全，這在默認情況下是禁用的。

特斯拉在其網站上表示，特斯拉的車輛有八個環繞攝影機，十二個超音波傳感器和用於自動駕駛系統的雷達。Model 3和Model Y在駕駛座內還裝有一個攝影機，安裝在後視鏡上方。

網站還表示，啟用後，這台攝影機會捕捉一個簡短的影片，並在發生事故時與特斯拉分享，特斯拉表示，這種影片目的在捕捉安全事件發生前的幾秒鐘，並將被特斯拉用來開發安全功能。

對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）20日在北京舉行的「中國發展高層論壇」上回應：「我們有很強的動機去對任何資訊保密。」他說，如果特斯拉利用車子在中國或任何地方刺探情報，公司就得關門了，他呼籲美中雙方要更互信。