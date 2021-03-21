中國驅逐艦現日本海 掀東亞角力 環時：正常家門口訓練

日本海上自衛隊首度確認，解放軍逾萬噸的055型導彈驅逐艦南昌號（圖）等3艘艦艇出現在日本近海。（日本防衛省統合幕僚監部Twitter圖片）

中國 和日本 近日因「海警法」在東海局勢關係緊張之際，日媒報導，日本防衛省首次確認中國三艘海軍艦艇18日駛入了日本海，其中包括一艘中國海軍最強的逾萬噸驅逐艦「南昌號」（101）。由於時值美日政府安全保障磋商委員會會議後兩日，有分析認為這是中國掀起東亞角力的信號。中國官媒則說這是常態化訓練，日本應該要習以為常。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部19日發布消息稱，18日上午11點前後，在長崎縣對馬市西南約250公里處，發現了中國海軍RENHAI級驅逐艦等共三艘艦艇，後來並從對馬海峽駛入了日本海。這是海上自衛隊首次在日本近海確認其活動。中方艦艇未進入日本領海，也沒有針對海自艦艇和飛機的危險行動。

三艘中國海軍艦艇分別是逾萬噸的055型導彈驅逐艦「南昌號」、052D型導彈驅逐艦「成都號」及054A型導彈護衛艦「大慶號」。其中，「南昌號」是中國解放軍目前最新和綜合戰力最強的驅逐艦，使用系統與美軍神盾級驅逐艦相似。據稱搭載了導彈垂直發射系統，可發射長射程的對地巡航導彈和超音速反艦巡航導彈。

日美兩國政府16日在東京都內召開外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議，點名中國表示了關切。共同社報導指出，防衛省正在詳細分析中方此時讓大型艦艇在日本附近航行的意圖。

中國解放軍最強的055型導彈驅逐艦在日本附近海域出現，引來各方揣測中國的動機。自由亞洲電台分析指出，中日兩國在東海局勢近日因中國「海軍法」關係緊張，「南昌號」駛近日本海，將與日本最強的「羽黑號」掀東亞角力。

剛於周五交付服役的「羽黑號」與2020年3月服役的神盾艦「摩耶號」同樣可以搭載與盟友戰機和戰艦即時分享敵方導彈及航機情報的「協同接戰能力」（CEC）系統。

中國官媒環球時報引述不具名的專家表示，日方消息發布的時間，恰逢中美、美日外交互動的敏感時刻，但南昌艦此次只是一次正常的遠海機動訓練。報導引述專家稱，中國海軍遠海訓練已常態化，日本海在中國的家門口，太正常不過。此外，南昌艦是055型首艦，隨著二號艦、三號艦入列，陸續走向大洋，外界會習以為常，不值得大驚小怪。

另日本共同社報導指出，根據日本政府防衛省智庫「防衛研究所」的報告，中國「確實提升了」防止美國 航空母艦接近西太平洋的「反介入/區域拒止」能力。報導分析，這份報告的公布，意在對中國在該海域加強軍事影響力的情況敲響警鐘。