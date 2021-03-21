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中美比一比／美派染紫頭髮女士翻譯 挨轟太不專業

中國新聞組／北京21日電
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

中美高層戰略對話已經落幕。本是雙方充滿誠意的一次對話，但美方態度傲慢，外交禮儀缺失，遭到美國本土媒體的批評。美國網民紛紛表示，中美高層戰略對話這種嚴肅場合，美方竟派出一位「染紫頭髮的」外交人士，顯得非常不專業，「讓人不把你當回事」，「讓情況糟糕了100倍」。

從社交媒體流傳的視頻畫面來看，美國國務卿布林肯右手側的確坐著一位「染紫色頭髮」的女士，該女士為美方代表團的翻譯人員。

觀察者網報導，有美國網民自省：「和中方高層對話還染髮我們太不專業了」；也有美國網民說道：「如果你把你的頭髮染成紫色，我不會把你當回事。我保證中方也是這麼想的。」

有人表示，美方在會談上的表現已經足夠尷尬了，「與中方對話還派出一位染紫髮的女士，讓情況變得更加糟糕100倍」。

報導指出，就此事討論最為熱烈的一條推文認為，在這種場合讓染著紫色頭髮的人士參與，會被認定為美方「軟弱」，並諷刺做出這一決定的布林肯，是「戰略天才」。此條推文獲2300次轉發，超1萬點讚。

一位網民還指出，自己可以理解藝術等領域人士為表達自我而把頭髮染成紫色，但傳統主義主導下的國際外交領域，並不適合這種表達自我的方式。有人稱自己曾經也染過紫色頭髮，但參加這種級別的會議肯定就不會染，「一個人應該知道特定場合下應該做合適的事情」。

報導表示，也有網民討論到更深層次，稱美方此舉是想傳達「進步派思想」，但極端左派的意識形態引領美國走上歪路。

此外，中國網民則大嘲諷說，「別想多，我們壓根沒注意她，只看到張京女神！」「中國不僅嗆了美國，翻譯也勝出，輸贏立現。」

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(視頻截圖)
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(視頻截圖)

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