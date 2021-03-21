澳外長抱怨坐「冷凳板」：聯繫中方數月 沒理我

澳洲外長佩恩澳洲外交部長佩恩表示，幾個月來她一直試圖聯繫中方官員，但對方並未回應。 (視頻截圖)

據澳洲 媒體報導，澳洲外交部長佩恩表示，幾個月來她一直試圖聯繫中方官員，但對方並未回應。

觀察者網報導，近年來，澳洲主動挑起事端，導致貿易等方面與中國 的關係惡化。本周，有美國 官員表態「撐腰」，澳洲一方面稱，不會犧牲其所謂「原則和價值觀」來重啟與中國的對話；一方面又表示，在中澳溝通中，他們依然待在「冷板凳」上。

雪梨先驅晨報報導，拜登政府「印太事務協調員」、前美國助理國務卿庫爾特·坎貝爾16日指責中國「經濟脅迫」，並表示美國「不會拋下澳洲」。

佩恩對坎貝爾的這番言論表示了肯定和欣賞。她稱，如今澳洲政府和美國政府已經建立了密切的聯繫。

觀察者網報導，2020年4月以來，澳洲總理莫里森和外長佩恩多次在公開場合表示，要發起所謂的國際獨立調查，以「調查新冠病毒的源頭」。實際上只是企圖追隨美國政客的腳步，一門心思地「甩鍋」中國。

雪梨先驅晨報報導，佩恩稱，澳洲始終反對外國干涉；拒絕不符合國家利益的外國投資；保護本國電信系統，以及該國媒體和智庫的言論自由。她還宣稱，澳洲希望維持所謂「基於規則的全球秩序」。

然而，佩恩又抱怨，去年至今將近一年的時間，她一直在坐「冷凳板」。

佩恩聲稱，中國數月來，一直沒有回應她試圖通話的請求。她一邊表示，希望與中方高層展開對話；一邊仍不忘搖旗吶喊：本屆澳洲政府不會為了對話，而犧牲其原則和價值觀。