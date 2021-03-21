我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

澳外長抱怨坐「冷凳板」：聯繫中方數月 沒理我

中國新聞組／北京21日電
澳洲外長佩恩澳洲外交部長佩恩表示，幾個月來她一直試圖聯繫中方官員，但對方並未回應。 (視頻截圖)
澳洲外長佩恩澳洲外交部長佩恩表示，幾個月來她一直試圖聯繫中方官員，但對方並未回應。 (視頻截圖)

澳洲媒體報導，澳洲外交部長佩恩表示，幾個月來她一直試圖聯繫中方官員，但對方並未回應。

觀察者網報導，近年來，澳洲主動挑起事端，導致貿易等方面與中國的關係惡化。本周，有美國官員表態「撐腰」，澳洲一方面稱，不會犧牲其所謂「原則和價值觀」來重啟與中國的對話；一方面又表示，在中澳溝通中，他們依然待在「冷板凳」上。

雪梨先驅晨報報導，拜登政府「印太事務協調員」、前美國助理國務卿庫爾特·坎貝爾16日指責中國「經濟脅迫」，並表示美國「不會拋下澳洲」。

佩恩對坎貝爾的這番言論表示了肯定和欣賞。她稱，如今澳洲政府和美國政府已經建立了密切的聯繫。

觀察者網報導，2020年4月以來，澳洲總理莫里森和外長佩恩多次在公開場合表示，要發起所謂的國際獨立調查，以「調查新冠病毒的源頭」。實際上只是企圖追隨美國政客的腳步，一門心思地「甩鍋」中國。

雪梨先驅晨報報導，佩恩稱，澳洲始終反對外國干涉；拒絕不符合國家利益的外國投資；保護本國電信系統，以及該國媒體和智庫的言論自由。她還宣稱，澳洲希望維持所謂「基於規則的全球秩序」。

然而，佩恩又抱怨，去年至今將近一年的時間，她一直在坐「冷凳板」。

佩恩聲稱，中國數月來，一直沒有回應她試圖通話的請求。她一邊表示，希望與中方高層展開對話；一邊仍不忘搖旗吶喊：本屆澳洲政府不會為了對話，而犧牲其原則和價值觀。

澳洲 美國 中國

上一則

特斯拉危國安？禁入中國軍事區 馬斯克：多些互信

延伸閱讀

澳洲數千人街頭抗議 揭開全國爭取性平遊行序幕

澳洲數千人街頭抗議 揭開全國爭取性平遊行序幕
澳洲數千人街頭抗議 爭取性別平等

澳洲數千人街頭抗議 爭取性別平等
4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱

4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱
打造抗中陣線 美、日、印、澳12日四方安全對話

打造抗中陣線 美、日、印、澳12日四方安全對話

熱門新聞

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比