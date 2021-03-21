我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

打中國疫苗2天後 巴基斯坦總理確診 官員：接種前已感染

中國新聞組／北京21日電
巴基斯坦總理康恩接種中國國藥集團研發的疫苗。(取材自觀察者網)
巴基斯坦總理康恩接種中國國藥集團研發的疫苗。(取材自觀察者網)

巴基斯坦總理康恩接種中國新冠疫苗兩天後確診，該國官員說，他在接種前已感染。

巴基斯坦總理辦公室說：「本辦公室此刻只能證明，總理已驗出病毒陽性反應並已自主隔離，我們會在適當時候公布更多詳情。」

中央社報導，現年68歲的康恩18日接種了中國國藥集團研發的疫苗，目前巴基斯坦已出現第三波疫情

路透報導，康恩新冠狀病毒檢測呈陽性，他本人正在居家隔離中。

巴基斯坦「黎明報」報導，康恩近來頻繁開會或與各界會面，包括在伊斯蘭堡舉行的一場安全研討會，當時有許多人出席會議。

康恩參加研討會時沒有戴上口罩，並在19日主持人為弱勢公民興建社會住宅計畫的開工典禮時，也沒有戴上口罩。

而就在18日，康恩接種了中國國藥集團新冠滅活疫苗，其確診消息引發了一些民眾對於接種疫苗的擔憂。

對此，巴基斯坦計畫、發展和特別任務部長，國家抗擊新冠肺炎疫情協調委員會成員阿薩德·烏邁爾表示，「新冠肺炎的症狀需要數日時間才能顯現，因此可以肯定的是，總理在接種疫苗前已經被新冠病毒感染。請民眾務必積極接種。」

巴基斯坦衛生部也在推特發文表示，康恩感染新冠狀病毒時重組進行「充分的疫苗接種」。他只是在兩天前才注射了第一劑疫苗，「這對於任何疫苗來說都太早了，第二次注射新冠疫苗後兩至三周，身體才會出現抗體。

巴基斯坦總理康恩確診新冠肺炎。（路透）
巴基斯坦總理康恩確診新冠肺炎。（路透）

疫苗 中國 疫情

上一則

餵藥逾10年、洗肉私宰…河北瘦肉精羊肉掀風暴

下一則

「保護率非100%」西安確診檢驗師 打過疫苗

延伸閱讀

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種
英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅
羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同

羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同
丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡

丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡

熱門新聞

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」