打中國疫苗2天後 巴基斯坦總理確診 官員：接種前已感染

巴基斯坦總理康恩接種中國國藥集團研發的疫苗。(取材自觀察者網)

巴基斯坦總理康恩接種中國 新冠疫苗 兩天後確診，該國官員說，他在接種前已感染。

巴基斯坦總理辦公室說：「本辦公室此刻只能證明，總理已驗出病毒陽性反應並已自主隔離，我們會在適當時候公布更多詳情。」

中央社報導，現年68歲的康恩18日接種了中國國藥集團研發的疫苗，目前巴基斯坦已出現第三波疫情 。

路透報導，康恩新冠狀病毒檢測呈陽性，他本人正在居家隔離中。

巴基斯坦「黎明報」報導，康恩近來頻繁開會或與各界會面，包括在伊斯蘭堡舉行的一場安全研討會，當時有許多人出席會議。

康恩參加研討會時沒有戴上口罩，並在19日主持人為弱勢公民興建社會住宅計畫的開工典禮時，也沒有戴上口罩。

而就在18日，康恩接種了中國國藥集團新冠滅活疫苗，其確診消息引發了一些民眾對於接種疫苗的擔憂。

對此，巴基斯坦計畫、發展和特別任務部長，國家抗擊新冠肺炎疫情協調委員會成員阿薩德·烏邁爾表示，「新冠肺炎的症狀需要數日時間才能顯現，因此可以肯定的是，總理在接種疫苗前已經被新冠病毒感染。請民眾務必積極接種。」

巴基斯坦衛生部也在推特發文表示，康恩感染新冠狀病毒時重組進行「充分的疫苗接種」。他只是在兩天前才注射了第一劑疫苗，「這對於任何疫苗來說都太早了，第二次注射新冠疫苗後兩至三周，身體才會出現抗體。