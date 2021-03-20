俄官員轉發楊潔篪嗆美視頻 大讚「最愛的場景」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在臉書轉貼楊潔篪視頻。（取材自臉書）

俄羅斯 外交部發言人扎哈羅娃19日在臉書發文，稱讚中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在中美高層戰略對話期間對美方言行的反擊。她並轉發中美對話視頻，寫下「回顧下我最愛的場景」。

環球網報導，她轉發了楊潔篪發言的視頻時寫下「回顧下我最愛的場景，當美國 人試圖刻意貶低夥伴方時，該怎麼在他們面前就坐」。

扎哈羅娃援引其原話，「我們認為你們會遵守基本的外交禮節，所以我們剛才必須闡明我們的立場。我現在講一句，你們沒有資格在中國 的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

香港經濟日報報導，俄羅斯近期與美國關係近日火上加油。美國廣播公司17日播出美國總統拜登形容俄羅斯總統普亭為「殺手」（killer）的訪問，拜登並聲稱普亭要為干預美國大選「付出代價」。

此發言引起俄羅斯強烈不滿，俄羅斯外交部宣布召回駐美國大使。

中國亦在18日宣布，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於22至23日訪問中國，鞏固中俄關係高水平發展。時間正值中美高層戰略對話的中國代表團抵達美國阿拉斯加之際，有分析猜測，中國此時搬出「重量級」朋友，似有意釋放中美高層會談後、中俄將商討共同應付美國對策的意味。