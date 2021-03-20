兩個「辛丑年」對比照 網民讚「中國已不是原來的中國 」

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏，並迅速登上微博熱搜。圖片組合了1901年的辛丑條約簽訂現場歷史照片，以及2021年中美高層戰略對話會談現場照片，並稱「1901、2021都是辛丑年，但中國 已不是原來的中國 」。這組照片看得中國網民熱血沸騰，直呼「這張圖片必須要納入歷史教科書」。

來源：YouTube

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在中美戰略對話中，對美國 的強硬發言，昨天風靡了中國網絡；不久後，這張對照圖在網絡上廣泛流傳，中國官方重要對外宣傳媒體中國日報在其微信公眾號除發布楊潔篪發言的視頻，並發布這張對照圖，稱「1901、2021都是辛丑年，但中國已不是原來的中國」，立刻引來網民瘋傳，微博話題閱讀超5億。

有網民在辛丑條約簽訂現場的歷史照片上加註「割地賠款，喪權辱國」，對照中方代表在中美高層戰略對話現場「硬氣」稱「美國沒有資格居高臨下同中國說話」並留言稱，曾經的辛丑年是「中國人的恥辱」，如今的辛丑年是「中國人的驕傲」。許多網民建議，這張對照圖應放進歷史教科書，紀念這個中國「大國崛起」的歷史時刻。

因義和團之亂而引發的八國聯軍，戰敗的清政府於1901年9月7日（辛丑年）在北京 簽下「辛丑條約」，主要內容包括：連同利息中國需向各國賠款9.8億兩白銀；劃定北京東交民巷為使館界，允許各國駐兵保護，不准中國人在界內居住；懲辦「首禍諸臣」，並對德、日等國道歉等等。「辛丑條約」被認為是中國近代史上最屈辱的不平等條約，象徵中國已完全淪為列強的半殖民地。

參考消息評論指出，這張「兩個辛丑年的對比」，無疑是120年來國際局勢、尤其是中國國際地位發生深刻變化的縮影。120年前，八國聯軍佔領北京後簽訂了「辛丑條約」，當時是中國最積貧積弱之時。而120年後的辛丑年，中國早已「換了人間」，迎來了實現中華民族偉大復興的光明前景。楊潔篪所說「與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行」，宣示「辛丑條約」的時代早已終結。

BBC分析指出，楊潔篪在會中一句「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」，其中的「洋人」用詞也引來關注。有觀察人士說，「洋人」是外交場合非常少見的用詞。洋人在諸多指外國人的用語中除了指種族區別外，很多時候還帶有特定的政治含義。