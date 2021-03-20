我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

「中國人不吃這一套」 楊潔篪強硬表態 網民感動：祖國強了

中國新聞組／北京20日電
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中，強硬回擊美方談話。(美聯社)
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中，強硬回擊美方談話。(美聯社)

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日在中美高層戰略對話上，嗆美國「沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」的強硬表態，現場畫面傳回中國後獲民眾及網民大讚「罵得太好了」，相關話題在微博閱讀超27億，網民形容「我眼眶濕潤，忍了這麼多年，這一刻真的相信祖國強大了」。

來源：YouTube

中美高層戰略對話時間19日在美國阿拉斯加登場，但雙方在開幕致詞時就針鋒相對，火藥味十足。會中，楊潔篪對美國國務卿布林肯等美方代表說，「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節」。楊潔篪表示「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」他並當面斥責美方，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

楊潔篪強調，美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。國務委員兼外長王毅也說，中方絕不會接受美國「無端指責」，並要求美方徹底放棄干涉中國內政，「美國的這個老毛病要改一改了」。

BBC分析指出，楊潔篪在會中的講話持續16分鐘，沒有停頓，其中還包括「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」、「美國應該自己管好自己的事，不要轉移矛頭，把國內沒有解決好的問題轉移到國際上去」、「對抗對美國沒有好處，我們中國是挺得過來的」等，這些在外交場合不常出現的大白話，在中國社交平台上廣為流傳，但並未被新華社相關的新聞稿列入。

儘管新華社沒有將楊潔篪的大白話全都列入新聞稿，但現場畫面傳回中國，加上中國媒體轉載、叫好，激發了不少民眾和網民強烈的民族主義情緒。

新華社旗下的參考消息表示，「中方在中美高層戰略對話中這番表態字字鏗鏘、擲地有聲」；「中國不是美國的『小馬仔』，也不是任人欺凌的對象。既然美方邀請中方來舉行高層戰略對話，就應該拿出誠意，與中方在相互尊重的基礎上交換意見。」

胡錫進：對話可能載入史冊

環球時報總編輯胡錫進形容，楊潔篪上述發言「平實有力，打亂了美方的囂張」，中方代表團幫著中國公眾出了一口積攢了好幾年的惡氣，「阿拉斯加這一架，真是吵得非常好」。他甚至表示，「中美這場對話很可能將載入史冊」。

截至20日上午，「中美高層戰略對話」話題在微博閱讀已近27億、130餘萬人討論；「中國人不吃這一套」話題閱讀也超3億。網民同仇敵愾地的說，看了這麼多年的新聞，中國官方面對美國如此硬氣的態度第一次見，「短短幾個字看得熱血沸騰，每個字都透著自信，這一刻真的相信祖國強大了」、「真的好霸氣，眼眶濕潤」、「有毛主席遺風」，並諷刺「美國燈塔怎麼不亮了？」，稱讚中方代表團的「硬氣」是國家崛起、民族復興的證明。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中，強硬...
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中，強硬回擊美方談話。（路透）

中國 美國 微博

上一則

兩個「辛丑年」對比照 網民讚「中國已不是原來的中國 」

延伸閱讀

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了
世界晚報／美批中威脅全球穩定 中回：美才是人權低點

世界晚報／美批中威脅全球穩定 中回：美才是人權低點
白宮批中：誇張的外交表演 通常針對國內聽眾

白宮批中：誇張的外交表演 通常針對國內聽眾

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪