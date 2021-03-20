「中國人不吃這一套」 楊潔篪強硬表態 網民感動：祖國強了

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中，強硬回擊美方談話。(美聯社)

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日在中美高層戰略對話上，嗆美國 「沒有資格居高臨下同中國 說話」、「中國人不吃這一套」的強硬表態，現場畫面傳回中國後獲民眾及網民大讚「罵得太好了」，相關話題在微博 閱讀超27億，網民形容「我眼眶濕潤，忍了這麼多年，這一刻真的相信祖國強大了」。

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中美高層戰略對話時間19日在美國阿拉斯加登場，但雙方在開幕致詞時就針鋒相對，火藥味十足。會中，楊潔篪對美國國務卿布林肯等美方代表說，「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節」。楊潔篪表示「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」他並當面斥責美方，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

楊潔篪強調，美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。國務委員兼外長王毅也說，中方絕不會接受美國「無端指責」，並要求美方徹底放棄干涉中國內政，「美國的這個老毛病要改一改了」。

BBC分析指出，楊潔篪在會中的講話持續16分鐘，沒有停頓，其中還包括「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」、「美國應該自己管好自己的事，不要轉移矛頭，把國內沒有解決好的問題轉移到國際上去」、「對抗對美國沒有好處，我們中國是挺得過來的」等，這些在外交場合不常出現的大白話，在中國社交平台上廣為流傳，但並未被新華社相關的新聞稿列入。

儘管新華社沒有將楊潔篪的大白話全都列入新聞稿，但現場畫面傳回中國，加上中國媒體轉載、叫好，激發了不少民眾和網民強烈的民族主義情緒。

新華社旗下的參考消息表示，「中方在中美高層戰略對話中這番表態字字鏗鏘、擲地有聲」；「中國不是美國的『小馬仔』，也不是任人欺凌的對象。既然美方邀請中方來舉行高層戰略對話，就應該拿出誠意，與中方在相互尊重的基礎上交換意見。」

胡錫進：對話可能載入史冊

環球時報總編輯胡錫進形容，楊潔篪上述發言「平實有力，打亂了美方的囂張」，中方代表團幫著中國公眾出了一口積攢了好幾年的惡氣，「阿拉斯加這一架，真是吵得非常好」。他甚至表示，「中美這場對話很可能將載入史冊」。

截至20日上午，「中美高層戰略對話」話題在微博閱讀已近27億、130餘萬人討論；「中國人不吃這一套」話題閱讀也超3億。網民同仇敵愾地的說，看了這麼多年的新聞，中國官方面對美國如此硬氣的態度第一次見，「短短幾個字看得熱血沸騰，每個字都透著自信，這一刻真的相信祖國強大了」、「真的好霸氣，眼眶濕潤」、「有毛主席遺風」，並諷刺「美國燈塔怎麼不亮了？」，稱讚中方代表團的「硬氣」是國家崛起、民族復興的證明。