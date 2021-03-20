加人竊密案開審拒旁聽 擇期宣判

史佩弗案在丹東市中級人民法院開庭審理，警方在丹東市中級人民法院外設立了警戒線。(Getty Images)

美中高層會談展開之際，中國 遼寧省丹東市法院19日審訊被控刺探機密的加拿大 公民史佩弗（Michael Spavor），在經歷2個多小時的閉門庭審後，宣布擇期宣判。據中央社報導，加國駐北京 使館官員被禁止進入法院，加拿大駐中國使館副大使倪杰民（Jim Nickel）在庭外表示，對於審理程序不透明非常失望。

8國10外交人員被拒法庭外

據加拿大媒體報導，史佩弗及其辯護律師均到庭，審訊於當日上午10時展開，法院外有警員駐守，至中午前結束。中央社則引述外媒報導，警方在法院外設置封鎖線，除了加拿大的外交人員，來自8個國家共10名外交人員現身法庭外，關切這場審判，但他們全部都被禁止進入法庭旁聽。

加官員對審訊不透明 非常失望

倪杰民在庭外接受媒體採訪時表示，史佩弗的審理過程不到3小時就結束了，「對於缺乏透明度的審理程序，感到非常失望。」

史佩弗的家人19日罕有地發表公開聲明稱，他已被羈押27個月，其間家人僅能與其代表律師有限度地接觸。家人過往一直保持低調，是為保持史佩弗的私隱，但如今家人認為有必要為其獲釋發聲，原因是中國當局的羈押不合理。家人重申史佩弗無辜，只是一名普通商人。

另一名被拘捕的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）所涉國安案，將於下周一（22日）在北京開審。

據BBC報導，史佩弗與康明凱自2018年12月被拘捕以來一直被關押，他們於去年6月被正式起訴。康明凱被控涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，史佩弗則被控涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪。如果被判有罪，兩人都將面臨長期監禁。

美中會談前夕，布林肯2月底曾表示，美國堅定地與加拿大站在一起，堅持立即無條件釋放兩名被中國拘留的加國公民。

對於外界的關注，中國外交部強調，審訊時間與中美對話無任何關係。

來源：有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News YouTube頻道