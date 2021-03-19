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接種中國科興疫苗後… 大馬部長：中文突然變好了

中國新聞組／北京19日電
圖為凱里正在接受疫苗接種。(中新社)
圖為凱里正在接受疫苗接種。(中新社)

中央社報導，馬來西亞科學部長凱里18日成為馬國首位接種中國科興新冠疫苗者。他事後發布影片、用中文表示，「我感覺很好，中文也突然變好」，呼籲民眾一起打敗病毒，保護自己及大家。

報導引述星洲網指出，凱里日前笑稱自己接種中國疫苗後，將精通中文。他在接種中國科興疫苗後，果真以中文分享打完疫苗的感覺。

凱里透過臉書、推特等社群媒體發布影片。他在這段24秒的影片中以中文表示：「我剛打了Sinovac疫苗。我想說，這是安全的。我感覺很好。中文也突然變好。無論是哪一種疫苗，都是安全的。讓我們一起打敗病毒。保護自己，保護大家！」

身為馬來人的凱里顯然經過一番苦練，才練就一口「流利」中文。這段影片在網路上引起很大的迴響，臉書、推特都有數千人按讚，超過3200人在推特上轉發。

據報導，馬國監管機構於3月初批准使用科興疫苗。凱里表示，選擇接種科興疫苗是因為對此疫苗有信心，呼籲馬國民眾無須有疑慮，因為此款疫苗已在全球施打6000萬劑。

馬來西亞自2月24日啟動疫苗接種計畫，最先使用的是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗。

隨著接種計畫持續進行，馬國開始為民眾施打科興疫苗。除了凱里，馬國首批接種科興疫苗的人還包括十名前線人員。

馬國一共訂購1200萬劑科興疫苗。目前使用科興疫苗的國家及地區還包括中國、印尼、土耳其、香港、菲律賓、泰國等。

疫苗 中國 推特

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