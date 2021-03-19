西安發現1本土病例：核酸檢驗師確診 家屬院小區封閉管控

西安第八醫院發現確診病例後已停診。(取材自紅星新聞)

維持本土零確診多時的中國 ，突然新增一例確診。陜西省衛健委網站18日通報，當日凌晨，西安市報告一例封閉隔離病區本土確診病例。確診者為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

通報稱，該病例本月3日核酸檢測 陰性，4日進入封閉隔離病區，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。

11日，每周例行核酸檢測為陰性。截至16日，每日監測體溫均正常。17日8時35分，該名患者出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，核酸檢測結果可疑。

當日陝西省、西安市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果均為陽性。18日凌晨，經省市聯合專家組會診，診斷為新冠肺炎 確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。

陜西省衛健委表示，經專家組初步研判，該病例係在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。該醫院為收治新冠肺炎的定點醫院，現隔離治療和醫學觀察境外輸入確診病例八例、無症狀感染者五例。

根據通報，目前，市八院已安排接替的醫務人員進入隔離封閉病區工作，保證隔離封閉病區的正常診療秩序；組織醫療團隊充實普通病區力量，保證封控期間在院患者的正常診療。市八院已發布對外停診通告，八院及其家屬院已落實封閉管控，醫院各類人員已禁止出入。

但據當地民眾表示，市八醫院附近的餐館及酒店暫未受該確診病例影響，未被要求暫停營業，但是相比往日，今日來店顧客明顯減少。