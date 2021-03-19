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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

美中會談前夕 中突開審兩被捕加拿大人 分析：增加談判籌碼

中國新聞組／北京19日電
被中國羈押的兩名加拿大公民19日受審，圖為加拿大民眾先前舉牌聲援兩人。（路透）
被中國羈押的兩名加拿大公民19日受審，圖為加拿大民眾先前舉牌聲援兩人。（路透）

美中官員舉行阿拉斯加會談前夕，中國宣布，兩名被羈押超過兩年、涉嫌「危害中國國家安全」的加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），19日將開始在中國出庭受審。由於宣布時間點相當敏感，外界指中方此舉明顯「人質外交」，意在對美施壓。

美國之音報導，加拿大外交部17日在一份聲明中說：「我們在北京的大使館接到通知，對史佩弗和康明凱的庭審將分別在3月19日和22日進行。」

聲明表示，「我們認為對他們的拘押是專斷的，並繼續對有關法律程序缺乏透明深感不安。」

報導指出，中國時間3月19日正是美國白宮國家安全顧問蘇利文和國務卿布林肯與中國主管外交事務的中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅在美國阿拉斯加會面的同一天。選擇在這一天開始審判兩名加拿大人被視為北京在中美高層對話前向美方增加壓力、為自己增加談判籌碼的舉動。 

美國官員們此前說，中國的這種「人質外交」不會得逞。

自由亞洲電台報導，曾在中國擔任法官，卻因對弱勢群體提供法律援助等反遭牢獄之災的李建峰說，這種所謂的政治犯基本上都是先判後審，這兩人擺明了就是作為要脅美國和加拿大的棋子，其處境非常險峻。

前加拿大駐華大使趙樸(Guy Saint-Jacques)說，美中正在舉行阿拉斯加會談，而中國華為首席財務官孟晚舟的引渡案從3月起，在加拿大進行最後一輪且是最關鍵的法庭審訊。中國的用意很清楚，就是要美國放了孟晚舟。

加拿大在2018年逮捕孟晚舟後，中國即以涉嫌「危害中國國家安全」為由，逮捕康明凱和邁克爾史佩弗，加拿大批評這是「人質外交」，中方則堅稱兩者沒有關聯，令加中關陷入緊張局面。

二人於去年6月被北京及遼寧丹東市人民檢察院提出公訴。加拿大一直要求北京釋放二人，美國總統拜登早前和加拿大總理杜魯多進行視像峰會時，也曾表明支持釋放二人。

中國 加拿大 美國

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