美盟友優先、中盼解除制裁 美中外交高層會晤各有盤算

華爾街日報報導，北京擬透過此次面對面會晤，施壓華府，解除對電信供應龍頭華為和半導體製造大廠中芯國際的限制。(路透資料照片)

拜登政府首度舉行的美中外交高層會晤今（18日）將在阿拉斯加州的安克拉治市登場，美國 稱要對中國行徑「直言不諱」，中方批美在對話前「帶節奏」企圖施壓；華爾街 日報報導，北京擬透過此次面對面會晤，施壓華府，解除對電信供應龍頭華為和半導體製造大廠中芯國際的限制，並促成中國國家主席習近平與拜登總統4月舉行線上高峰會。

華爾街日報引述知情人士說法報導，今日的會晤給了雙方一個機會重設全球兩大經濟體之間險惡的雙邊關係（stormy relationship），與美國取向不同，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國國務委員兼外交部長王毅，將當面要求美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）撤銷川普任內對中國實體與個人施加的制裁和限制。

美中會前氣氛微妙，布林肯訪問日韓大談中國人權議題，美國國務院依照香港自治法要求，提出對香港情勢最新報告，認定24名中港官員破壞香港自治；美國商務部17日表示，已發給數家在美國提供訊息和通信技術服務的中國公司傳票，查明其是否構成國安風險，但商務部並未點名是哪幾家中國公司接受調查。

華爾街日報報導，中國對這次議程的廣泛安排，凸顯北京越發自信。

華爾街日報引述知情人士說法，中國希望推翻美國對其企業禁止與中國企業往來的限制（例如華為、中芯國際）；對中國共產黨員、中國留學生 與國營企業媒體代表的簽證限制；以及去年中關閉中國駐休士頓總領事館的決定。

知情人士表示，一旦美方鬆綁或移除相關限制，中國也會取消對其相應對美國的報復行動。

華爾街日報報導，中方將提案建立定期的雙邊高階會晤，處理經濟、貿易與安全等問題；此外，趁著下月22日世界地球日的全球領袖峰會，舉行習近平與拜登的線上高峰會；白宮拒絕評論此事。

有記者詢問白宮發言人莎奇（Jen Psaki），因應中國對台越來越明顯的謀畫，美國是否致力公開捍衛台灣，莎奇重申，美國對台政策沒有更新，美中對話有一系列主題，包括台灣在內。

對於中方的期待，拜登政府一名資深官員表示，這是一次性會議，且會後也不會有聯合聲明，由美中各自發布新聞稿。

華爾街日報報導，雙方對此次會晤的認知差異之大，凸顯修復關係困難重重。

澳洲前總理、紐約智庫亞洲政策協會會長陸克文（Kevin Rudd）接受電視媒體CNBC節目訪問表示，這場安克拉治會晤不會帶來什麼巨大突破，「比起解決問題的務實層面，更像是一場單純對話。」

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）答覆本報詢問表示，從布林肯先訪問日韓，返國途中取道阿拉斯加出席美中會談來看，清楚表明「盟友優先」，美國看起來只想在這次會晤中表達立場，中國則希望藉此緩解雙邊緊張關係，因此他認為美國應該不會同意後續對話或行動。