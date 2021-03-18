緬甸動盪 華人恐慌:不敢出門、領不到薪水

14日中資工廠遭打砸搶燒後，中國人開始驚慌。(取材自紅星新聞)

緬甸 國內形勢持續動盪，至16日止，打砸搶燒事件已經造成37家中資工廠受損。市政機構陷入癱瘓，當地華人不敢出門，難以購買生活物質、工作也領不到薪水。盧姓華人說，「緬甸本地朋友都打電話提醒我，出門不要講中文」。外媒評論指出， 緬甸反華情緒有可能會在東南亞地區掀起波瀾。

中國 職員躲工廠 警察 守在外面

紅星新聞報導，「從去年疫情開始，我們除了去超市，幾乎沒出過門」，盧姓華人表示，前兩天工廠被燒事情一出，「大家都驚慌了」。一名不願透露姓名的人士說，「所有中國工作人員都躲在工廠裡，警察在外面守著。」

中國駐緬甸大使館表示，截至16日晚8時，緬甸打砸事件已經造成37家中資工廠受損，3名中國員工受傷。在戒嚴令實施後，工業區一帶緬方安防力量已加強，局勢有所趨穩。

盧女表示，她一家三口的宅家生活已經維持很長時間了。經過這一個多月的社會動盪，當地生活秩序已出現混亂。去超市買菜這樣的最基本生活需求也受到了非常大的影響，「這邊超市現在基本上營業時間不定」。

市政機構也陷入癱瘓，沒人收垃圾，導致垃圾在路邊堆積如山。「現在大家都在祈禱著供電系統千萬不要罷工」，因為一旦停電就意味著水也無法使用。

她指出，在二月，一半時間都還能上班，到了三月就徹底不上班了。現在面臨的另一個嚴重問題，由於當地銀行陷入癱瘓，企業沒有錢給員工發工資。因為銀行規定一周只能提取1萬元人民幣，「美元更是完全被凍結了，導致我們很多客戶的錢動不了」。

除了生活不便和經濟問題，更讓人不安的是人身安全沒有保障。

居民看到路障就馬上調頭

「我們根本不知道誰是真的警察誰是便衣，也不知道哪些地方會有路障，跟不知道什麼情況下就會有人開槍」，盧女說，現在只會開車出門去買東西，在逼不得已的情況下才出門。只要看到哪個地方有路障就馬上調頭。

德國之聲據法新社報導，緬甸開展的大規模民主運動指責中國慫恿軍政府發動政變奪權，並以緬甸的自由換取自己的戰略利益。中國否認對2月1日發生的緬甸軍事政變事先知情。到目前為止，中國官方立場一直是呼籲緬甸國內緩和局勢，同時又支持政變後危機的「各方」。

分析指出， 緬甸反華情緒有可能會在東南亞地區掀起波瀾，會引發東南亞國家中，對中國的影響力以及借助債務陷阱換取「一帶一路」沿線項目得以通過的做法產生懷疑。

國際危機組織駐緬甸分析師理霍西（Richard Horsey）指出，中國並不在意在緬甸上台的是哪一個政府，但是它想要的是一個能保護中國項目和中國利益的緬甸政府。