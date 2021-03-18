澳洲成美中關係試金石 美高官要求中停止對澳「經濟脅迫」

去年澳中關係急速下滑。中國對超過200億美元的澳洲對華出口商品實施貿易禁令或增加關稅。(路透資料照片)

美中高層會談前夕，美國 國家安全委員會印太事務協調員坎伯（Kurt Campbell）對澳洲 媒體表示，在中國 停止對澳洲「經濟脅迫」前，美國不會讓中國在美中雙邊關係上得到改善。分析認為，澳洲成為美中關係的試金石，美國高官在此時強硬表態，是在「拉開戰略縱深，累積籌碼」。

去年澳中關係急速下滑。中國對超過200億美元的澳洲對華出口商品實施貿易禁令或增加關稅。

坎伯言辭堅定地說，拜登政府已經明確告訴中國政府，「我們不會讓澳洲孤立無援」。BBC報導指出，拜登政府被認為將聯合盟友對抗中國。坎伯告訴澳洲媒體，「我們已經明確表示，美國不會在改善雙邊關係時，讓一個親密、親愛的盟友備受經濟脅迫。」這是拜登政府的高層官員首次接受澳洲媒體訪問。

坎伯強調，美國每次與中國官員會面時都提到中國對澳洲的「經濟脅迫」，18日的高層會面中會再次提出。「這本身就是有實質意義的一步，」坎伯說。

澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛認為，澳洲是美中關係的試金石。他說，「若是美國至印太首席盟友澳洲於不顧，則美國領導的自由主義國際秩序難保，美國恐怕逐漸走向孤立主義」。同樣，若中國可以在澳洲議題上回歸溫和路線、降低壓力，則美中「合作空間」或有擴大的可能。

中國外交部發言人趙立堅在16日回應記者提問時表示，「中澳關係出現當前困難局面的根本原因是，澳洲在一系列涉及中國主權、安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行，破壞了兩國互信和合作的基礎。」