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中美破冰難？美專家：阿拉斯加會晤可能僅是雙方重申立場

中國新聞組／北京18日電
中國國務委員兼外交部長王毅18日與美國國務卿布林肯在阿拉斯加會面。(新華社)
中國國務委員兼外交部長王毅18日與美國國務卿布林肯在阿拉斯加會面。(新華社)

中國主管外事工作的政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，18日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加會面。這也是拜登政府與中國政府最高級別外交官代表首次接觸。能否為冷凍的中美關係破冰是舉世關注的看點。

BBC中文網報導，中美兩國在經貿、人權等多個議題上存在深刻分歧。就在雙方會晤的前兩天，美國和日本發表「聯合聲明」，就香港問題更新制裁名單，展示對華強硬立場。此舉引發中國外交部發言人趙立堅評批美、日兩國「狼狽為奸」。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Sun Yun）預期，阿拉斯加會議難以「重置」中美關係，「這次會議更可能是雙方重申立場、表達對對方政策的憂慮的場合」。

但中方將阿拉斯加會晤定義為「中美高層戰略對話」，中國官方媒體的報導稱這次對話或將是兩國重啟關係的第一步。

中國外交部長王毅近期建議中美梳理形成對話、合作、管控分歧「三份清單」，對應的是美方常提的對華問題「三個籃子」：競爭、合作與對抗性問題。楊潔篪則強調兩國可在疫情、經濟、氣候上合作，警告台灣、香港、西藏、新疆等議題是「碰不得的」紅線。

但美國國務卿布林肯否認了「戰略對話」的說法，並澄清美方目前沒有兩國高層後續會議的計劃。他在上周的國會眾議院外交委員會聽證會上表示，美國是否會進一步與中國接觸，取決美國關切的問題有否取得「切實進展與實際結果」。

「這是一個重要的機會，讓我們以十分坦率的方式表達我方的許多關切，」布林肯表示。他稱，美方會談論兩國的競爭關係，以確保美國企業與勞工享有公平競爭的環境。 當被問到他是否會為確保氣候合作而對中國作出讓步時，布林肯乾脆地說：「不會。」

自由亞洲電台報導，關注美中關係發展的清華大學政治學系前講師吳強指出，在國際局勢中，目前中國的處境較為被動，「她一方面陷入前所未有的外交孤立當中，急於跟美國國務卿、安全顧問做一次會談」。

中國 美國 布林肯

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