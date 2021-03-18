美中會前下馬威？京削弱港自治 美制裁24中港官員

中國外交部發言人趙立堅。（取材自中國外交部官網）

美中高層會晤在即，美國 國務卿布林肯17日表示，「香港 自治法」報告的更新內容表明，中國 全國人大11日通過的決定，單方面破壞香港選舉制度。布林肯說，有關報告確認24名中國和香港官員的行為，削弱了香港的自治權，美方將予以制裁，禁止金融機構與這些官員往來。

根據去年美國兩黨一致支持制定的「香港自治法」，美國國務院指控24名中港官員削弱香港自治，王晨、蔡達峰、曹建明、陳竺等14名中國全國人大常務委員會副委員長全部上榜，其他遭點名人士包括香港警務處、國安處、中國國務院港澳辦及中國中央駐港國家安全公署官員。美國禁止金融機構和這些人往來，不遵守的金融機構也將遭美國制裁。

中國外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會上稱，美國依據「香港自治法」制裁中方人員，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「嚴重干涉中國內政，充分暴露了美方干涉中國內政、擾亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心」。中方對此堅決反對並予以強烈譴責，已經採取必要的反制措施。

布林肯與白宮國安顧問蘇利文18日前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤，這將是美國總統拜登上任後美中高層首度會晤。美方在會前制裁中港官員，頗有給中方下馬威的味道。

不具名的美國資深官員表示，這次美中會談是單一性質，不是為恢復特定對話機制，也不是一系列對話的開啟，而是進行初步討論，「坐下來，相互了解」。會談預料不會有具體成果，會後也不會發表聯合聲明。

布林肯表示，他在日本談到必須起身捍衛彼此共享民主價值，並合力向威脅這些價值的人士究責。他重申，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。

美國國務院去年10月遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基、香港律政司長鄭若驊與香港保安局長李家超等十人損害香港自治，川普政府去年12月宣布首次制裁違反香港自治與自由的14名中國人大常委會副委員長，禁止他們本人以及其直系親屬入境美國，凍結其資產，禁止任何美國機構或個人與其交易。加上17日的宣布，中港已有34名官員遭到點名制裁。