護航醜聞惹禍？ 美媒：阿里收到通知 須賣出南華早報等媒體

阿里巴巴全資擁有香港英文媒體「南華早報」。（取材自中國日報）

因為旗下高層蔣凡外遇案遭微博 「消音護航」，讓中國 政府注意到阿里巴巴在媒體輿論日益增強的影響力。自從監管機構審查阿里巴巴，就傳出要求整頓入股媒體產業消息。華爾街日報報導最新進度，稱阿里巴巴已收到通知，被要求出售旗下媒體資產，而「南華早報」據稱是北京 政府希望對方出售的媒體資產之一。

對此，阿里巴巴強調，對媒體的投資，是與阿里巴巴核心業務實現商業協同效應，公司並不干預媒體的工作及編輯決定。

據華爾街日報統計，阿里巴巴目前100%全資擁有香港英文媒體「南華早報」、媒體「第一財經集團」近37%的股份，以及社交平台「新浪微博」近30%的股份，還有影音平台「Bilibili」6.7%的股份。估計阿里在上市媒體公司的股份價值就高達80億美元。

另外，阿里巴巴旗下螞蟻集團則擁有科技媒體「36氪」16.2%的股份，且還擁有湖南衛視旗下「芒果超媒」5%的股份，以及中國最大的廣告網路「分眾傳媒」5.3%的股份。螞蟻集團也一度入股財新傳媒取得5.6%股權，但已賣出。

網易新聞報導，此外，阿里巴巴據稱為虎嗅網、商業評論的股東，同時入股的影視娛樂媒體則有光線傳媒、華誼兄弟、文化中國等，並全資持有視頻服務平台「優酷」。

阿里巴巴的媒體情節，最早起源於馬雲與浙江出版聯合集團於2010年創辦網路媒體「天下網商」。而從2012年起，阿里就積極拓展媒體領域，涵蓋社交平台、數位媒體、視頻網站及傳統紙媒。

據統計，阿里巴巴透過直接、間接、關聯公司、個人入股的形式，已將3、40家媒體納入麾下，加上戰略結盟、合作、投資等方式向傳媒行業滲透，已儼然成為一個龐大的傳媒帝國。

彭博報導，一位知情人士說，中國政府希望阿里巴巴集團出售部分媒體資產，包括「南華早報」，原因是北京越來越擔心阿里巴巴集團對中國輿論的影響力。

阿里旗下知名購物網站淘寶、天貓、阿里巴巴總裁、最年輕的核心成員蔣凡，遭妻子在微博爆料蔣凡和網紅小三大搞外遇，但是當時微博幫阿里巴巴壓下這一個醜聞，將醜聞的留言從微博等社交媒體刪除。此種行徑激怒了政府官員，讓北京對阿里巴巴持有媒體股權的份量感到震驚。

知情人士說，從去年開始討論出售阿里旗下報紙的事宜，雖然尚未確定具體買家，但預計買家將是中國企業。

「南華早報」執行長劉可瑞（Gary Liu）寄給員工的內部備忘錄說：「請放心，阿里巴巴對南華早報的承諾沒有改變，會繼續支持我們的使命和業務目標。」