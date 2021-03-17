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反送中紀錄片入圍奧斯卡 央視取消直播

中國新聞組╱北京17日電
一支香港「反送中」紀錄片入圍奧斯卡金像獎，中宣部令官媒央視取消實況轉播奧斯卡頒獎典禮。(YouTube視頻截圖)
一支香港「反送中」紀錄片入圍奧斯卡金像獎，中宣部令官媒央視取消實況轉播奧斯卡頒獎典禮。(YouTube視頻截圖)

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單15日揭曉，一支香港「反送中」紀錄片以及華裔女導演趙婷的作品「游牧人生」入圍奧斯卡金像獎，這兩部片被北京當局認為有問題，中宣部已要求媒體屆時避開敏感言論，並下令官媒央視取消實況轉播奧斯卡頒獎典禮。

由挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的反送中運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）入選奧斯卡最佳紀錄短片。立場新聞報導，該片記錄了抗爭者的決心與犧牲，政府的反擊以及港區國安法通過的過程。

美國華裔導演趙婷則憑藉「游牧人生」（Nomadland，中國大陸譯「無依之地」）入圍最佳導演、最佳影片等六大獎項。但這位北京出生、後來移民的女導演近期爆紅後，卻被中國網友挖出她曾批評「中國是個充斥謊言的國家」，並稱「我的國家是美國」；該片定檔海報日前突遭撤下，未來能否在大陸上映仍在未定之天。

中央社報導，香港導演曾國祥的作品「少年的你」，也代表香港入圍奧斯卡最佳國際影片獎。但中國網友近期挖出曾國祥2014年與前女友曾到過「雨傘運動」抗爭現場，直指他是「港獨導演」。

自由亞洲電台引述多名中國官媒工作人員透露，各大媒體已收到中共宣傳部指令，由於「不割席」以及趙婷均入圍，中宣部要求官媒低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮與及相關內容，要求媒體選擇報導不敏感的獎項情況，中國中央電視台取消實況轉播本屆奧斯卡頒獎典禮。

報導指出，北京當局處理類似問題早已「駕輕就熟」，在1993三年奧斯卡頒獎典禮上，美國影星李察吉爾抨擊中國政府使用武力統治西藏，侵犯西藏人權。當年上海衛視實況轉播時，立即切斷訊號。

奧斯卡 導演 中國

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