沙塵暴來襲 敦煌莫高窟暫停開放

甘肅出現強沙塵天氣，受此影響，敦煌莫高窟的能見度僅有百米。(取材自北京青年報/視覺中國圖)

今春首場大範圍沙塵天氣席捲甘肅，河西走廊多地遭沙塵暴 侵襲，包括省會蘭州在內的絕大多數城市空氣質量指數 爆表。據中新社報導，由於沙塵暴較強地區能見度較低，造成蘭新線多趟列車晚點，世界文化遺產敦煌莫高窟16日上午宣布暫停開放。

敦煌市氣象台16日中午發布沙塵暴黃色預警信號。敦煌研究院莫高窟開放管理委員會表示，暫閉莫高窟是為確保遊客和文物安全，並啟動強沙塵應急接待預案，具體開放時間視天氣情況而定。

蘭州中川國際機場 16日已取消30架次航班，8班航班受影響，滯留旅客1009人。另外，受到影響的還有敦煌莫高國際機場、嘉峪關機場、金昌機場、張掖機場，連日來有計劃航班被取消。

受沙塵天氣影響，甘肅省內部分航班、長途客車取消，高速限速、部分區段封閉，部分旅客出行方式轉為鐵路。蘭州鐵路局16日稱，由於沙塵暴較強地區能見度僅在200米左右，為保障列車安全，該局在部分線路區段實施限速運行，15日夜間以來，影響蘭新線多趟列車晚點。

甘肅省生態環境廳稱，至17日，受西路弱冷空氣影響，此次沙塵強度逐漸減弱至結束，環境空氣質量轉好為良到輕度汙染。