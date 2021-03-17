沙塵暴哪來?環時：外媒黑中 趙立堅：中國只是途經站

韓媒稱源自中國的沙塵暴近日侵襲韓國，中國外交部反駁說，此次沙塵天氣中國只是途經站。（取材自中國外交部網站）

中國 北方近來沙塵暴 肆虐，由於影響範圍擴大引起國際關注。對於國際媒體直指此次沙塵暴「源自中國」，中國外交部16日反駁，稱「此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站。」黨媒人民日報旗下環球網也刊文嘲諷「十年一遇黑中國的機會，他們終於等到了」。

據中國外交部官網，外交部發言人趙立堅在16日例行記者會上被問到關於南韓媒體稱「源自中國」的沙塵暴近日侵襲南韓，中方對此的評論時表示，這是一個老話題，環境和空氣污染問題沒有國界，對其起源等作出結論需要以科學監測和綜合分析為前提。

來源：廣目視野GlobalVision YouTube頻道

趙立堅指出，「根據中國監測機構的分析，此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是『途經站』。我注意到蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息。中國輿論沒有因為蒙古國可能是『上一站』而加以指責。各方都應以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要炒作和輕易扣帽子。」

另外，環球網16日刊登題為「十年一遇黑中國的機會，他們終於等到了」的署名文章指出，北京出現多年未見的大規模沙塵暴，成了不少外媒製造中國負面新聞爭相追逐的「抓手」。

文章點名，在這些外媒中手法「段位」最低的，是來自南韓的「韓聯社」。該媒體直接在報導標題中稱沙塵暴「源自中國」，並用「侵襲南韓」這樣的字眼，營造「中國把南韓坑了」的情緒。

文章也提到，同樣用「起源中國」說法的還包括「德國之聲」，指其報導手法帶給讀者一種「中國氣象局承認沙塵暴起源於中國」的錯覺。

文章點名的第三家媒體則是「紐約時報 」，稱其最讓人「拍案叫絕」。一打開報導頁面，就呈現一張北京國貿商業區籠罩在灰霾中的照片。

文章表示，紐約時報特意提到「中國疫情後工業恢復，加劇污染」、「市民受污染影響沒法出門」，顯然是就美國現狀看病開方，量身訂做的一組「安慰劑」。稱目前因為美國政府防控不力，多地市民出行仍面臨病毒感染威脅，此外，美國工商業也一直復甦乏力。

文章稱，紐約時報只用了「中國西北環境治理惡化」的寥寥數語，就把鍋不著痕跡地扣在了中國的頭上。

該文最後也批評英國媒體路透，指其報導「張冠李戴」，「硬是搞出『中國的沙塵暴把蒙古國害慘了』的結論。」

文章表示，上述幾家媒體這次報導的手法，涵蓋「偏見」、「造謠」，藉著語言障礙玩弄文字來誤導讀者。呼籲在「反華」任務之外，能抽出時間，關心一下本次受災比中國更為嚴重的蒙古國。

來源：BBC News中文YouTube頻道