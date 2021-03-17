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促加國法庭接受新證據 孟晚舟團隊做最後嘗試

記者林汪靜／綜合報導
華為財務長孟晚舟的法律團隊15日尋求接受更多證據，以反駁美國指她涉嫌詐欺。（取材自央視新聞）
華為財務長孟晚舟的法律團隊15日尋求接受更多證據，以反駁美國指她涉嫌詐欺。（取材自央視新聞）

華為財務長孟晚舟的法律團隊15日在加拿大法院尋求接受更多證據，以反駁美國政府指她涉嫌詐欺的說法，試圖終止引渡，並承諾這是最後嘗試，幾天前法官曾駁回類似證據。

路透報導，15日，孟晚舟的辯護律師Frank Addario表示，華為一名會計師的宣誓聲明將表明，在引渡孟晚舟的請求中，美國未如實陳述匯豐指出帶來的風險，證明美國的案件卷宗「明顯不可靠」。

加拿大檢察官Robert Frater表示，美國的案件卷宗並未指稱該銀行實際發生了損失，且美國政府證明該銀行面臨風險時，並無需證明已遭遇任何財務損失。

BBC中文網報導，據了解，美國指控孟晚舟涉嫌金融詐欺，華為透過香港子公司星通科技與伊朗有業務往來，違反美國制裁伊朗的規定，同時對匯豐銀行進行詐欺，隱瞞華為與星通科技的真實關係，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

美方認為，孟晚舟在2013年8月與匯豐銀行的一場會議上使用一份電子簡報，掩蓋華為與其子公司星通科技的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導了匯豐，導致銀行違反美國制裁規定。

12日公布的裁決中，加拿大最高法院大法官Heather Holmes拒絕了一項類似的證據請求，判定由銀行雇員提供的證詞更適合在審判階段提出，而非在引渡聽證階段。

從17日開始，加拿大法院將聽取辯論，討論加拿大和美國當局在訊問和逮捕孟晚舟的初期是否存在不合法的步驟，孟晚舟的律師認為這些步驟能夠判定對孟晚舟的引渡無效。

這些相關指控的證言聽取已經在去年12月結束。而聽證階段定於5月結束，但雙方都有可能上訴，代表案子可能還要再拖好幾年。

環球網報導，中國外交部發言人趙立堅對此表示，「事實早已證明，孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件」。趙立堅敦促加方立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士，並切實保證她的正當合法權益。

孟晚舟 美國 華為

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