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阿拉斯加高層會前 北京批美竊聽竊密、駭客帝國

中國新聞組／北京16日電

美中高層阿拉斯加會晤前，美國聯邦傳播委員會（FCC）12日認定五家中國企業對美構成國安威脅。為此，中國外交部發言人趙立堅昨天批評美國是竊聽、竊密、駭客帝國。

FCC在12日根據2019年保護美國通訊網路相關法律，認定華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視及大華科技等五家中國企業對美國構成國家安全威脅。

趙立堅昨天在外交部例行記者會上回答相關提問時稱，美方的做法毫無事實依據，也毫無道理。他說，美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，這是對美方一貫標榜的市場經濟原則的完全否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目。

趙立堅指控美國，「利用其先進科技優勢，通過安裝後門等方式，對包括盟友在內的世界其他各國進行大規模無差別的竊聽竊密。美國是地地道道的竊聽帝國、竊密帝國、駭客帝國。美國的做法嚴重損害威脅他國的安全」。

他又說，「美國還是要有點自知之明，我們希望美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供公平、開放、公正、非歧視的營商環境」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會面。這將是美國總統拜登月20日上任以來，美中高層首度會晤。

美國 中國 趙立堅

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