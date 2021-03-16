緬甸示威砸32中國企業 美媒提問「干涉內政」 趙立堅「氣笑了」

緬甸反政變示威者在中國駐緬甸大使館前示威。(路透)

緬甸 14日發生打砸事件，致32家中資工廠受損、財產損失2.4億（人民幣，下同）。對於被媒體問到中方會否考慮撤僑，中國 外交部發言人趙立堅 表示，中方密切關注緬甸局勢的發展。記者會上還出現一個插曲，趙立堅一度被彭博記者的提問「氣笑了」。

環球網報導，截至15日中午，14日發生的緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸事件，共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，無人死亡。據不完全統計，財產損失2.4億。

中國外交部發言人趙立堅。（取材自觀察者網）

自當地時間3月14日下午開始至傍晚，緬甸仰光多個工業區的工廠遭遇縱火和打砸，涉及企業多數為中資企業或中緬合資企業，其中以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主。縱火者大多騎著摩托車，帶有鐵棍、斧子和汽油桶，衝進工廠以後先是打砸和恐嚇工廠值班人員，之後便開始縱火。

中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上，被問到如何看待目前緬甸出現反對中國公司的聲音和示威，會否安排撤僑時表示，希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧。關於中方是否考慮撤僑的問題，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構和人員安全受到影響非常關切。中方希望緬方採取切實措施，保護在緬中國公民的安全，堅決避免類似事件再次發生。

另外，觀察者網報導，記者會上，趙立堅提到中國駐緬甸使館已經要求當地警方採取有力措施，保障中資企業的安全。隨後，一名彭博記者便連環提問稱，「中方上述行為是否構成對緬甸內政的干涉？中國一向表示不干涉別國內政，你能否幫助我理解，中方此舉沒有構成對緬甸內政的干涉？」

面對追問，趙立堅說：「你問的這個問題，我都感到非常的可笑。一國政府當然有責任確保外國公民、外國企業在本國的安全。當中國公民的安全受到威脅時，中國駐外使領館要求當地政府、當地警方保護本國公民和機構的安全，這是再正常不過的事。我倒想問一問，這怎麼就干涉緬甸的內政了？」