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沙塵罩北京…南韓媒體「甩鍋」：發源自中國內蒙古

中國新聞組／北京16日電
中國北方15日遭遇近十年最強沙塵天氣，圖為北京市民在沙塵天氣中戴著紗巾出門。（中通社）
中國北方15日遭遇近十年最強沙塵天氣，圖為北京市民在沙塵天氣中戴著紗巾出門。（中通社）

中國北方昨日遭遇近10年最強沙塵暴，英國廣播公司網站（BBC）報導，這場沙塵暴導致空氣污染測量值出現了前所未有的峰值，一些地區的污染水平達到了建議上限的160倍。中國國家林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測信息綜合評估，本次沙塵暴主要起源於蒙古國。

參考消息網報導，這場沙塵暴不止影響蒙古國和中國，也將在16日襲擊南韓。不過，一些南韓媒體在報導此事時，將這波10年最強沙塵暴說成是「發源於中國內蒙古和戈壁沙漠」，中國媒體稱南韓此舉是「甩鍋中國」。

環球時報旗下公眾號「補壹刀」昨日發表「沙塵暴，南韓人別急著給中國扣帽子」專文，稱根據中國官方監測機構和多數專家的看法，這次在北京上空的沙塵，可不是「中國本土的」，而是源自境外。依照國家林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測信息3月15日作出的綜合評估，本次沙塵塵主要起源於蒙古國沙塵暴，「南韓人別急著給中國扣帽子」。

「補壹刀」表示，「刀哥就在蒙古國現場」，「刀哥在親身感受是，從3月14日上午，蒙古國首都烏蘭巴托就突然刮起沙塵暴，整個城市被沙塵籠罩，能見度僅幾十米。」專文並引述蒙古國緊急情況總局的說法，指截至15日17時，蒙古國東方、蘇赫巴特爾、南戈壁、中戈壁、戈壁蘇木貝爾等省份51個縣發生暴風雪和強沙塵等災害性天氣已致10人死亡。但南韓各大媒體的報導均稱沙塵暴「源自中國」。

「補壹刀」表示，只要南韓一有霧霾，他們就說是中國吹來的。有的時候，北京幾乎沒有風或者吹東風，南韓媒體還是瞪大眼睛說瞎話，說源頭是中國，「遇上沙塵、霧霾天氣賴中國，成了一些南韓媒體的慣常操作」。

中國 南韓 沙塵暴

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