沙塵罩北京…網友質疑：治理多年無效 網友嘲諷：出門忘了騎駱駝

中國北部15日遭遇強沙塵暴天氣，大部分地區能見度小於1000公尺。圖為一名遊客在北京市天壇公園裡拍照。(新華社)

突如其來的沙塵暴 成為網上熱議話題，微博上，「北京 沙塵」獲2.4億次點擊量。有網友表示，「出門感覺自己忘騎駱駝了」，另一名網友打趣道，到了公司已成「兵馬俑」。還有一些網友將拍攝的照片和古畫對比，調侃自己「穿越回了北宋」。但更多人想問的是，防沙治沙多年，為何「沒能擋住10年最強沙塵暴」？

環球網報導，對於網友質疑這場暴橫掃中國 北方大部分地區，造成近10年強度最強、範圍最廣的一次沙塵暴，是當局治沙防沙效果不彰的結果，專家回應表示，中國多年推進的防沙治沙工程對於沙塵暴已起到一定減弱作用，而從根本上杜絕沙塵暴的發生根本原因還在於治理源頭。

中國科學院大氣物理研究所研究員王庚辰表示，沙塵暴形成必須具備三個條件，分別是沙源、氣旋和平流運動。

「沒有氣旋，沙塵就不能被帶到高空，只能在地表運動；但如果沒有持續的高空氣流，沙塵也不會被長距離輸送，會很快發生沉降。沙塵升的越高，就會吹的越遠。」王庚辰表示，被捲入高風的沙塵遭遇持續不斷的冷高壓東移南下，最終將沙塵輸送到了北京等地。

王庚辰說，中國沙塵暴的源頭位於北部、西北部和西部地區，涉及到蒙古國、中亞國家以及中國的內蒙古和新疆。但是中亞以及新疆距離東部地區較遠，加之中國防沙固沙工作成效，因此來自西部的沙塵很難影響到東部地區。相反，因為距離較近，來自內蒙古或者蒙古國的沙塵仍能波及中國東部地區。

中國科學院寒區旱區環境與工程研究所研究員陳廣庭表示，中國發生的沙塵暴有一半來自於蒙古國境內的沙塵。

中國國家氣候中心氣候變化首席專家任國玉表示，中國北方建設了很多防護林，黃土高原的植被也在長好，「今年這次沙塵暴情況主要還是自然現象，中國在努力建設防護林，並且效果比較明顯。近年來情況實際上已經有所改善，沙塵暴發生的頻次比更早時候少得多，不論是從千年尺度，還是從幾十年的尺度上看，都在減少。」

但他也分析，這種地表植被轉好現象限於小區域範圍，大範圍還處在半乾燥區域，沙漠面積仍非常大。他表示，防護林的效果在於減少在防護林區域當地沙塵量。但在沙漠、戈壁等不能造林的地方還是會「起沙」。如果沙塵暴的物質不是來自當地，而是從遠處輸送過來的沙塵，則難以起到很好的效果。

陳廣庭表示，沙塵暴的治理只靠局部治理將無法取得根本效果。因為研究顯示，沙塵暴中有一半源頭系境外輸入。所以杜絕沙塵暴的根本在於解決沙源問題，這牽涉到全球環境治理合作，而不只依靠中國治沙防沙工程。