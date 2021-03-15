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歐盟推疫苗護照 傳排除中國疫苗引爆爭議

中國新聞組╱北京15日電
匈牙利總理歐爾班2月28日通過社交媒體宣佈，他在首都布達佩斯接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)
匈牙利總理歐爾班2月28日通過社交媒體宣佈，他在首都布達佩斯接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)

歐洲媒體援引消息人士表示，歐盟預計將提出一項引用疫苗護照的提案，提案中將只認可歐洲藥品管理局(EMA)批准的新冠疫苗，由於中國疫苗未獲歐洲批准，此項傳言讓許多接種中國疫苗的歐洲國家爆發嚴重抗議，指控此一做法根本是「地緣政治歧視」、「非常糟糕和可恥」。

據觀察者網引述塞爾維亞媒體報導說，正在巴林訪問的塞爾維亞總統武契奇表示，歐盟如果真的推出這種歧視性的疫苗護照，將與最重要的歐洲價值觀背道而馳，此一行為「非常糟糕和可恥」。如果真的存在歐盟不認可中國疫苗的可能性，這意味著他本人與該國官員將無法前往比利時布魯塞爾參加歐盟的科索沃問題談判。

據歐洲新聞報導，歐盟預計在17日提出幫助歐洲內部自由通行的疫苗護照提案，但提案中只會認可獲得歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗。歐盟內務委員詹森（Ylva Johansson）證實相關消息，歐盟法務委員雷恩德斯（Didier Reynders）表示，歐盟各成員國可以讓公民接種其他多款新冠疫苗，但如果接種的不是歐盟批准的疫苗，將無法獲得歐盟分發的疫苗護照。

歐盟批准的疫苗有4款，分別是BioNTech輝瑞、阿斯利康AZ、莫德納(Moderna)以及嬌生疫苗，而中國數款新冠疫苗都不在其中。

報導說，疫苗護照大約可在3個月內被開發出來，但許多政治性問題必須首先得到解決。疫苗護照有助於航空旅行業的復甦，目前希臘、西班牙和葡萄牙等經濟依賴旅遊業的南歐國家都支持這一提議，但德國等歐洲國家仍對疫苗護照的有效性持保留態度。

大陸外交部長王毅宣佈推出中國版「國際旅行健康證明」後，引起外媒矚目，以色列首先給予正面回應，表態願與中國實現疫苗接種互認的國家。此外，匈牙利與及歐盟候選國塞爾維亞已開始接種中國疫苗，奧地利、捷克、烏克蘭、土耳其都在考慮進口中國疫苗，這些歐洲國家都呼籲，歐盟應盡快批准中國疫苗在歐盟國家使用。

另據自由亞洲電台引述多維新聞報導，越南要從美國、英國和俄羅斯等國家進口大批新冠疫苗，卻獨獨沒有訂購中國疫苗。報導分析說，越南對中國的疫苗比較警惕，以前中國在國際疫苗研發中並沒有重要地位。同時，越南對中國的心態也比較複雜，不想事事追隨中國。

中國出口匈牙利的首批新冠疫苗2月運抵匈牙利首都布達佩斯，是歐盟國家中第一個使用中...
中國出口匈牙利的首批新冠疫苗2月運抵匈牙利首都布達佩斯，是歐盟國家中第一個使用中國生產的疫苗。圖為機場工作人員卸載來自中國的首批新冠疫苗。(Getty Images)

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