兩會陷霧霾…部長暗訪 揪出唐山4鋼企造假偷排

中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。(取材自淘鋼網)

北京 、天津、河北近期霧霾再現，空氣汙染 嚴重，中國 生態環境部長黃潤秋近日走訪北京主要汙染源、河北唐山的鋼鐵企業，結果遭到當地企業以集體造假甚至刪除生產紀錄等方式矇騙。唐山市政府昨發布消息，指已對四家企業開罰，對相關企業負責人予以行政拘留。

據中新網報導，近期京津冀空氣汙染嚴重，黃潤秋3月11日到河北唐山暗訪，發現唐鋼不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山市春興特種鋼有限公司和唐山東華鋼鐵企業集團有限公司四家企業，均在重汙染天氣二級應急回應期間高負荷生產，未落實相應減排要求，並普遍存在生產紀錄造假問題，有的甚至互相通風報信、刪除生產紀錄應對檢查。

黃潤秋就此「震怒」，宣稱對環境違法行為尤其是弄虛作假行為零容忍。他要求，確保監督檢查取得實效，切忌敷衍了事，嚴厲打擊大氣環境違法行為，形成持續高壓震懾。

黃潤秋為工程地質出身，九三學社成員，早年在四川從政。2016年後，黃潤秋進入環保部，去年4月，被任命為生態環境部部長，成為改革開放以來，繼科技部前部長萬鋼和前衛生部長陳竺之後，第三位非中共黨籍的國務院正部級官員。

中國近年實施「藍天保衛戰」，並承諾2060年實現碳中和目標。近期，京津冀區域的重汙染天氣已持續數日，因適逢「全國兩會」期間，霧霾治理再度受關注。特別是京津冀地區的高汙染、高排放、高能耗的產業結構沒有根本改變，一旦遇到不利的氣象條件，極易出現汙染過程。

唐山市官方微信公眾號昨天通報，已對四家企業造假偷排行為予以行政處罰，對企業負責人予以行政拘留，企業績效評級全部降為Ｄ級，暫扣排汙許可證。