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緬甸示威走調 砸搶燒占據中企工廠 中使館：十分惡劣

中國新聞組／北京15日電
中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。（視頻截圖）
中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。（視頻截圖）

緬甸自發生政變以來，持續有人上街抗議。觀察者網報導，當地時間14日下午開始至傍晚，緬甸仰光已有多家中資廠的生產車間、庫房、宿舍和車輛被燒毀，一些沿街商舖也被打砸，多名中方人員受傷，有員工一度被困，至少有一家工廠的廠房被縱火者占據。中國駐緬甸大使館今晚發表談話，指此事「性質十分惡劣」，要求緬方查處肇事者。

據央視新聞客戶端消息，縱火者大多騎著摩托車，帶有鐵棍、斧子和汽油桶，衝進工廠以後先是打砸和恐嚇工廠值班人員，之後便開始縱火。目前，尚無法確定縱火者身分。

由於縱火者帶有武器，並且有人沿路設置路障，當地消防部門表示難以前往施救，目前在現場救火的都是工廠值班人員。

中國駐緬甸大使館發言人表示，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，尤其注重惠及緬甸當地民眾。此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在此領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，因此不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

發言人表示，本次打砸搶燒事件性質十分惡劣，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

此外，中國駐緬甸使館第一時間與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。使館還再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。(取材自央視新聞客戶端)
中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。(取材自央視新聞客戶端)
中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。（視頻截圖）
中企服裝廠遭緬甸民眾惡意打砸和縱火。（視頻截圖）

緬甸 中國 縱火

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