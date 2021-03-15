抗中 美日印澳拉攏法國 傳4月孟加拉灣軍演

日本「讀賣新聞」報導，日本、美國、澳洲 、印度 四國組成的「四方安全對話」（Quad）計畫聯合法國，在4月上旬於印度外海首度舉行五國海上聯合軍事演習，旨在牽制中國 在印太地區的勢力。

報導指，印度政府官員表示，日美澳印法五國的海上聯合軍演，目前已進入最後協調階段。分析指，「四方安全對話」希望與歐洲國家合作，共同牽制中國在印太地區的勢力。

這次海上聯合軍演由印度發起，預料將在印度東部對開的孟加拉灣舉行。五國正研究派遣軍方或自衛隊的驅逐艦及潛水艇參與。

報導指出，日美澳印2020年11月已在印度洋上舉行「馬拉巴爾軍演」（Malabar）。

至於法國，在印度洋及南太平洋擁有領土或基地，同樣對中國在印太地區擴張勢力感到憂慮。法國是首個將「印度太平洋」概念納入安全保障政策，並在2018年公布的歐洲國家。法國國防部長帕利（Florence Parly）早前與印度和澳洲議定以三國為骨幹的「三角對話機制」。

法國在印太地區直接投資達1760億美元，西至非洲沿海、東至南太平洋近澳洲的珊瑚海（Coral Sea），當中包括法國海外屬地。