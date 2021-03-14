日船出沒釣魚島 中依海警法首度通報

中國首次就海警法運用方針通報日方，中日海上「擦槍走火」危機未消。圖為釣魚島空照圖。(路透)

中國 2月下旬通報日方，北京方面對在釣魚島（尖閣諸島）附近活動的日本 海上保安廳巡邏船及日本漁船「保持自我克制」。這是中國「海警法」施行後，中方首次曝光該法的運用方針，中方並稱不會停止阻止日本船隻進入這些島嶼周圍水域，兩國海上「擦槍走火」危險未消除。

美國 之音報導，中國2月1日生效的海警法授權中國海警可以在中國聲稱擁有主權的海域內對外國船隻動用致命性武力。中國頒布實施海警法引起日本和美國政府的強烈批評和擔憂。

中國海警法實施之後，中國海警船多次進入尖閣諸島附近海域。日本媒體共同社引用日本海上保安廳的數據，中國海警法2月1日施行到3月12日，中國海警局公務船共有6天駛入尖閣周邊領海，總計達14艘。每次駛入領海時，日本都通過外交渠道向中方提出抗議。

日本就中國頒布海警法回應說，中國的主張不可接受，並堅持認為，尖閣諸島不存在領土主權問題需要解決。日本堅持對尖閣擁有主權。日本政府上個月表示，日本可能會對試圖登陸尖閣諸島的外國公務船實施「危害射擊」。

中央社報導，美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」領袖視訊會談首度舉行。日本首相菅義偉談到中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的海警法時說，「從國際法的觀點來看，包括了有問題的規定，令人深感憂慮」。

與此相關，日本防衛大臣岸信夫在加拿大智庫主辦的一場線上國際會議致詞表示，「（海警法）在國際法上是有問題的」，為了向中國表達強烈憂慮，將和國際社會合作。