沒點名中國 美日印澳會談卻繞著中國展開

包括美國拜登總統在內的日澳印的四國領袖，日前在線上舉行四方安全對話。(路透)

美國 、日本、澳洲、印度 四國領導人12日參加了「四方安全對話」（Quad）線上會議，宣稱要在新冠疫苗生產、關鍵科技、基建投資、應對氣候變化開展合作，「應對共同的挑戰」。雖然會後的聲明避開使用「中國 」的字眼，但外媒分析「沒有人會懷疑這場會議的目的是什麼」。

觀察者報導，在會議後的簡報會上，美國白宮國安顧問蘇利文聲稱，四國領導人確實討論了中國帶來的挑戰，「他們對中國不抱幻想」，但中國並不是這次會議的主要關注點。無論是白宮發布的會議簡報還是聯合聲明，也均未直接提及「中國」的字眼。

但在外媒看來，這場並未直接點名中國的會議，幾乎是圍繞著中國展開的。

澳洲廣播公司（ABC）指出，有關印太地區海洋安全、關鍵技術等話題、電信設備領域合作、疫苗問題上的合作，皆是為了抗衡中國。

美國國家廣播公司（NBC）及全國公共廣播電台（NPR）都認為，四國會議的舉行意味著拜登正聯合盟友「深化同中國的對抗」；印度時報也稱四國在會議上「向中國發出了強烈信號」。

報導指出，對於美國聯合盟友對抗中國的說法，也有不少學者潑冷水。

「該組織只是一個非正式聚會，更不是亞洲版北約。」美國戰略諮詢機構蘭德智庫高級分析師希思（Timothy Heath）認為，美日印澳四國還遠未形成「統一戰線」。

卡內基國際和平基金會研究員費根鮑姆（Evan Feigenbaum）指出，四方安全對話過於關注中國，缺乏明確的目標，他們需要應對地區「實實在在的挑戰」。 南華早報援引印度智庫負責人巴斯卡爾（C. Uday Bhaskar）說，這四個國家國內各不相同政治需求將會影響各自的戰略選擇。「從目前的情況來看，（四國）就如何遏制中國達成明確共識的可能性不大」。

上海國際問題研究所副研究員劉宗義表示，四國安全對話並不會對中國現有影響力造成太太威脅，尤其是在經濟事務方面。 CNN寫道：「一旦中國在經濟上進行反擊，印度、澳大利亞和日本都會感到很艱難，因為中國是這三個國家最大的貿易夥伴。」