澳洲華裔商人被指間諜 中媒批斷章取義、惡意歪曲

華裔商人劉輝峰在澳洲被疑為是中國間諜，圖為澳廣報導截圖。（截圖自澳洲廣播公司網頁）

澳洲 媒體近日報導華裔商人劉輝峰被舉報疑是中國間諜 ，引來中國官媒批評報導涉及惡意歪曲。官媒並引述學者評論稱，法國斯特拉斯堡大學教授梅斯特近日因「為中國說公道話」而被迫辭去某項職務事件，是西方「麥卡錫主義」作祟，幕後黑手是正進行「反華為大計」的法國反華勢力。

官媒環球時報引述澳洲廣播公司（以下簡稱「澳廣」）近日報導稱，澳洲情報部門認為劉輝峰是涉嫌「從事外國勢力干涉活動」的中國間諜。一個原因是他在澳洲成立名為「澳洲緊急互援協會」的鄰里互助組織，被澳方認為是「中國政府的官方服務機構」；而劉輝峰曾與多名澳洲政客合影並自稱與這些人關係緊密，還涉及了「幫外國勢力滲透」澳洲。

環時指出，根據劉輝峰以及中國駐澳洲墨爾本總領館的澄清，這項互助組織是依照澳洲法律成立，僅為在當地的中國公民提供應對重大災害等突發事件的幫助；劉輝峰並堅稱自己不是「中國間諜」。但澳廣的報導未將澄清中的「嚴格依照澳洲法律」以及為「中國公民」提供幫助等內容翻譯出來，內容涉及斷章取義、惡意歪曲。

環時引述一位熟悉澳洲華人圈的專業人士表示，澳洲的華人圈子存在各種錯送複雜的派別與利益糾葛，近年澳洲政府和媒體以及反華勢力不斷妖魔化中國民眾，這一背景的群體更容易因為被舉報而成為澳洲排華政治下的受害者。

另法國斯特拉斯堡大學教授克里斯蒂安．梅斯特近日辭去歐洲城市合作項目倫理官一職事件中，環時報導認為，梅斯特只因為兩年前到新疆時對中國預防恐怖主義的做法給出了積極的評價，並在新冠疫情期間稱讚過中國的防疫措施就被迫辭職，這是西方國家杜撰的「被中國收買」情境，只為滿足自己優越感的「麥卡錫主義」。

報導說，值得注意的是，斯特拉斯堡市參與了「歐洲城市合作項目」，目前正在討論是否應允許華為公司5G技術在該市落地。一些反華勢力想當然認為梅斯特會干擾他們的「反華為大計」。