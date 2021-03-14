華為、中興通訊等5家中企 遭美認定威脅國安

為避免混淆，美國更明確規範供應商對華為出口5G元件限制。（路透）

在傳出華府將進一步限制美企向華為 供應5G設備產品後，美國 聯邦傳播委員會（FCC）12日據2019年保護美國通訊網路相關法律，認定華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視及大華科技五家中國 企業，對美國構成國家安全威脅。北京對此提出抗議，不滿美國「不擇手段打壓中國高科技企業」。

中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會回應媒體時指出，「美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則」，「美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業」。

路透報導，美國2019年「安全可信通訊網路法」要求FCC列出「經發現對美國國安構成令人無法接受的威脅」的電信設備與服務製造商名單。

FCC代理主席羅森沃賽爾在聲明中說：「這份名單提供有意義的指引，將確保在全國建設次世代網路之際，不會重蹈覆轍或採用會危及美國國家安全或人民安全保障的設備或服務。」

2019年安全可信通訊網路法所採用的標準來自國防授權法，美國在2019年將華為和海康威視等中企列入經濟黑名單。

FCC去年正式將華為和中興通訊列為通訊網路國安威脅，此舉意味禁止美國企業動用83億美元政府資金向這兩家公司購買設備。

華為今年2月向美國聯邦第五巡迴上訴法院遞狀，對FCC的做法提出異議。華為12日拒絕對FCC再度點名的舉動置評。其他四家中企也未發表評論。

FCC去年12月確定規範，要求採用中興通訊和華為設備的營運商「拆除並更換」設備，並已制定補償計畫，以補貼規模較小的營運商拆換設備費用。美國國會議員當月批准為補償計畫撥出19億美元。

路透11日引述消息人士報導，拜登政府擬公布修訂政策，對美國企業供貨華為的許可證添加更嚴格條件，進一步限制企業向華為供應可用於5G網路的產品。這項改變顯示拜登政府對於出貨給華為的態度變得更強硬。美國近年視華為威脅國安。

據報導，禁令涉及半導體、天線和電池，之前有些公司獲准繼續向華為出口5G設備零件，另一些公司則受到更嚴格限制。政策將使5G禁令在許可證持有者之間更為一致。

美國在2019年以國安威脅為由，將華為列入貿易黑名單，原先的出口許可是商務部在此之後所批准。