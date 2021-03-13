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反壟斷再開槍 網路巨頭中彈12企業各罰50萬

記者蔡敏姿／綜合報導
市場監管總局對多家互聯網企業開罰。（取材自大陸自媒體）
市場監管總局對多家互聯網企業開罰。（取材自大陸自媒體）

反壟斷再敲警鐘，兩會才剛閉幕，市場監管總局12日就對網路領域十起違法案作出行政處罰，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、美團等網路巨頭，對涉及的12家企業分別處以人民幣50萬元罰款。

去年12月，反壟斷法開出第一槍，阿里、騰訊、順豐成為首批殺雞儆猴的對象；今年將持續嚴格執法。

21世紀經濟報導，這十起違法案均涉及到巨頭，包括阿里、騰訊、京東、百度、字節跳動、美團、滴滴、蘇寧、好未來等。

違規案件中，銀泰商業收購開元商業案，銀泰的最終控制人是阿里巴巴；上海東方報業公司與量子躍動設立合營企業案，量子躍動背後控制人為字節跳動；在成都美更美收購望家歡股權案，美更美的背後是美團；而宿遷函邦收購五星電器案中，宿遷函邦的最終控制人為京東集團。

十起案例中，大部分交易是股權收購，比如宿遷函邦通過多步交易取得五星電器100%股權；銀泰商業以人民幣33.6億元收購其全資子公司開元商業100%股權；騰訊通過與猿輔導簽訂F輪股權認購協議的形式，認購該輪融資發行股份的83.3%，取得對猿輔導的控制權。只有東方報業與量子躍動，滴滴移動與軟銀股份是設立合營企業。

若經營者集中達到國務院規定的申報標準，經營者應當事先向反壟斷執法機構申報。而上述十起案件，均未事先向反壟斷執法機構申報。不過，雖構成違法實施經營者集中，通報稱，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

騰訊公司昨回應，已經收到官方通知並高度重視，將積極對未及時申報等事項進行整改，嚴格根據監管部門的要求，全面做好合規申報工作。

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