反壟斷大砲 下一個瞄準騰訊？

騰訊收購猿輔導股權案、受到監管機構處罰。圖為2020年騰訊參與「數字中國建設成果展覽會」的展位。（中新社）

從阿里巴巴創辦人馬雲之後，中國 加大反托拉斯監管力道，騰訊董事長馬化騰這家市值排名亞洲第一的公司昨（12）日受到監管機構的處罰。彭博資訊報導援引知情人士透露，象徵性罰款可能僅僅只是個開始，騰訊可能是下一個金融監管目標。

其中一位知情人士說，像螞蟻集團一樣，騰訊可能也會被要求成立一家金融控股公司，將其銀行、保險和支付業務全都納入其中。這兩家公司將就此成為其他金融科技公司滿足更嚴格監管條例的先例。

2018年12月，中共舉行改革開放40周年紀念大會。騰訊創辦人馬化騰（前排左）和阿里巴巴創辦人馬雲（前排中）二人比鄰而坐。 （新華社）

報導指出，騰訊已經因相關新規遭池魚之殃，只是之前投資 者並未將其放在心上；在阿里巴巴受到處罰後繼續推動騰訊股價 走高。

騰訊過去六個月股價漲幅達26％，與阿里巴巴同期15％的股價跌幅形成鮮明對比。

據觀察者網報導，自去年12月中央政治局會議以來，高層頻頻發出信號，要強化反壟斷和防止資本無序擴張。

兩會剛結束，市場監管總局就開始行動了。國家市監總局昨對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，其中包括騰訊控股有限公司收購猿輔導股權。

彭博社評論認為，這一舉措顯現中國遏制科技巨頭影響力行動的重大升級。

據報導，騰訊在電子郵件聲明中表示：「我們將繼續適應監管環境的變化，我們認為這對行業有利，並將尋求確保完全合規。」