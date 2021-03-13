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螞蟻CEO突辭職 網猜「壁虎斷尾」

中國新聞組／北京13日電
胡曉明 (取材自觀察者網)
胡曉明 (取材自觀察者網)

螞蟻集團12日宣布，執行長胡曉明以個人原因辭職，由執行董事長井賢棟兼任。由於此項人事調整正值這家金融科技巨頭遭監管當局擴大施壓，計畫轉型為金融控股公司，有分析稱，胡曉明的辭職，可能是阿里巴巴創辦人馬雲欲藉壯士斷腕以圖反擊，或透過「壁虎斷尾之舉」保持現有利益。

中國市場監管局12日依反壟斷法對包括騰訊、百度等企業作出行政處罰。同日晚上，螞蟻集團董事長井賢棟向內部發布郵件稱，胡曉明將辭去螞蟻金服CEO一職，未來將負責螞蟻和阿里生態社會公益相關項目；並表示這項調整是「董事會基於個人意願同意這一請求」。市場人士認為這之間的關聯「時機巧合」，而且胡曉明將投身公益的決定也「令人意外」。

胡曉明於2005年加入阿里巴巴，曾任螞蟻金服的首席風險官，是支付寶和螞蟻金服的「老兵」。2014年，胡曉明出任阿里雲總裁，帶領阿里雲成為阿里巴巴經濟體業務的新增長極。阿里巴巴集團CEO張勇曾高度評價胡曉明：「過去四年，胡曉明為阿里雲的發展做出了突出貢獻，讓阿里雲的技術夢想和商業夢想得到融合」。

2018年11月，胡曉明出任螞蟻金服集團總裁。井賢棟當時在郵件中提出對胡曉明的期許：「期待他的回歸將為螞蟻的普惠金融發展、信用體系建設帶來新的突破，更好地推動螞蟻金融科技的開放合作」。 

去年，螞蟻集團H股破紀錄獲155萬人認購，凍資1.3兆元。去年11月2日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談後翌日，上海證券交易所暫緩了螞蟻科技集團在上交所科創板上市。香港聯交所H股同步上市計畫也被暫緩。

自由亞洲電台分析指出，胡曉明長期從事銀行金融行業，同時將傳統金融行業融入互聯網平台。胡曉明的辭職，可能是馬雲藉此壯士斷腕以圖反擊，也可能是只能透過壁虎斷尾之舉保持現有利益。

中國 馬雲 CEO

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