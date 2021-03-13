中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

阿里巴巴集團創辦人馬雲 惹火北京 當局，一手打造的商業王國淪為重點整頓對象。華爾街日報報導，主管機關考慮開出金額破紀錄的罰單，逼阿里巴巴與馬雲保持距離。

阿里巴巴發展成為中國 電子商務巨擘期間，馬雲與北京當局關係良好。但去年10月他在上海一場會議批評金融監管制度後，阿里巴巴日子開始難過，經營第三方支付平台「支付寶」的關係企業螞蟻集團上市計畫也喊卡。

報導稱，主管機關將螞蟻集團視為金融體系面臨的風險，決心下重手整頓，螞蟻被迫做出的改變將嚴重衝擊其發展前景。

與螞蟻集團相比，阿里巴巴有望被高高舉起，輕輕放下。掌握北京高層思維的官員說，主管機關不希望擊垮一家在大陸家喻戶曉、國際投資人也熟悉的科技巨擘，前提是阿里巴巴與敢言且高調的馬雲畫清界線，朝中國共產黨路線靠攏。

知情人士表示，反托拉斯主管機關考慮對阿里巴巴祭出破紀錄罰款，金額超越2015年以反壟斷為由裁罰美國半導體大廠高通的9.75億美元（約人民幣63億元）。

知情人士稱，阿里巴巴也將被要求停止名為「二選一」的作為，主管機關認定，阿里巴巴以此懲罰同時在京東等同業平台上賣產品的商家。主管機關也在考慮是否要求阿里巴巴出脫與線上零售事業無關的部分資產。這些整頓需要大陸最高領導階層批准。

報導稱，阿里巴巴如今面臨雙重挑戰：改正主管機關指控的反競爭行為，並追隨官方的政治目標。北京當局施壓反映領導階層強勢主導經濟的作風，恐削弱數十年來帶動中國成長的創新與競爭精神。

阿里巴巴事業版圖包括線上零售、娛樂、媒體和雲端運算，展現的技術創新對經濟極為關鍵。主管機關考慮的整頓措施，不致拖垮這家大型集團，與被視為破壞者且威脅金融穩定的螞蟻集團所受待遇有別。

阿里巴巴上個會計年度淨利接近200億美元，支付罰金有如花錢解決問題。部分阿里巴巴高層說，在監管變數打擊公司、員工士氣低落的情況下，就算天價罰款也能讓他們暫時鬆一口氣。

自馬雲惹火北京當局以來，阿里巴巴市值已蒸發1/4，超過2000億美元。