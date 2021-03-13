歐洲第一國 塞爾維亞總統：將建廠生產中國疫苗

塞爾維亞總統武契奇(右二)此前在機場迎接首批100萬劑由中國國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)

環球網報導，塞爾維亞總統武契奇11日宣布，塞爾維亞將成為第一個生產中國國藥 集團新冠疫苗 的歐洲國家。

據報導，武契奇對媒體表示，塞爾維亞將於兩周內簽署協議，建立由中國和阿聯酋共同出資的工廠，並將於10月15日起投產。他還說，這將是一個「全新」的疫苗工廠。

報導稱，武契奇表示一旦工廠建好，塞爾維亞還將為周邊國家提供疫苗。「我今晚意識到，我們將需要給周邊地區提供疫苗，即使是以成本價（提供）。」

報導提到，巴爾幹西部的一些相對貧窮的國家此前被排除在了歐盟的疫苗接種計畫之外。

此外，塞爾維亞創新與科技發展部門負責人內納德·波波維奇同日宣布，塞爾維亞計畫於5月20日開始俄羅斯衛星-V疫苗的本地生產。

截至目前，中國已向塞爾維亞輸送三批新冠疫苗。當地時間1月16日，首批100萬劑支中國國藥滅活疫苗抵達塞爾維亞，武契奇親自率領衛生部長等政府官員冒著零下七度的嚴寒，在停機坪等候、迎接。3月5日，第三批中國國藥集團生產的新冠疫苗運抵塞爾維亞首都機場，武契奇再次親赴機場迎接。

香港文匯報報導，中國在新冠疫苗研發上，目前已有三種新冠滅活疫苗、一種腺病毒載體疫苗在國內獲批附條件上市。在疫苗出口方面，國藥集團的新冠疫苗已在40個國家和地區獲批緊急使用，已有80多個國家和國際組織提出使用國藥新冠疫苗的明確需求，15個國家元首率先接種國藥新冠疫苗。