中美摩擦持續…李顯龍：新加坡無法選邊站

新加坡總理李顯龍近日接受BBC專訪。(取材自新加坡總理辦公室)

新加坡 總理李顯龍接受BBC專訪時表示，中美之間的衝突比五年前更可能發生。美中摩擦繼續，新加坡無法選邊站。

據報導，李顯龍認為雙方發生軍事衝突的可能性「還不大」。他說，如果美中兩國都因為自己的國內情勢，而考慮對彼此繼續採取強硬路線，雙方便很容易陷入僵局。

報導指出，李顯龍不願向中國 提供建議，但指出中國的政治方向，引發了與世界大小國家的緊張關係。「對於中國現在走的路，以及這是否對他們有利，外界存有很大的不確定和憂慮。」「我認為這個方向不符合中國的利益。」

過去外界經常詢問新加坡領導人對於美中關係的看法，因為該國在經濟及周遭區域政治的影響力可謂舉足輕重。美國 是新加坡的主要安全合作伙伴，也是新加坡最大的投資國。同時，中國是新加坡最大的出口市場。與許多亞洲國家一樣，新加坡的經濟也從中國崛起中受益。

過去兩年中，中美之間的激烈貿易戰威脅到了區域間一直保持的這種微妙平衡。

報導表示，李顯龍說，他期盼新任美國領導人成為「相信多邊主義和國際貿易」的領導者。他並談到了兩者之間爭奪全球主導地位的爭論。「美國仍然排名第一，但第二名（中國）緊隨其後。」他說， 「這是美國很難接受的」。

報導說，最近幾年來，中國經濟令人矚目地發展。此外，在習近平的領導下，中方在對內對外一些方面有許多被認為冒犯性的行為。中國這幾年的行動導致西方許多國家的譴責，並引起亞洲一些盟友的關注。儘管如此，李顯龍稱新加坡無法支持任何一方。

他說：「這對許多國家來說是一個問題，這便是為何我們大家都期望並鼓勵兩個大國在決定另一方是敵手之前，必須非常仔細地考慮，如果無法打倒對方，那就壓制對方。」

「我們希望看到的是，中國是一個繁榮、發展和國力增長的國家，受到世界其他國家的歡迎，他們認為這是大家共同繁榮和共同生活在一個穩定世界中的機會。」