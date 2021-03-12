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聯手抗中？美日印澳4國 將建立稀土採購鏈

編譯中心／綜合11日電
日經新聞11日報導，美國、日本、印度和澳洲將攜手合作建立一條稀土採購鏈。圖為美國加州Mountain Pass的一處 稀土礦產。(路透)
日經新聞11日報導，美國、日本、印度和澳洲將攜手合作建立一條稀土採購鏈。圖為美國加州Mountain Pass的一處 稀土礦產。(路透)

這四個國家，又衝中國來了？日經新聞11日報導，美國、日本、印度和澳洲將攜手合作建立一條稀土採購鏈，以抗衡中國在這個領域的優勢地位。

中國目前生產世界上近60％的稀土，在這個市場的勢力引發供應疑慮。由美日印澳組成的四方安全對話國家（Quad），打算合作為新的生產技術和開發計畫提供資金，以因應市場優勢。Quad還打算帶頭草擬國際規則。稀土是製造各種產品的重要原料，從智慧手機、高性能馬達到電動車電池等。

這四國領導人將在12日舉行的線上峰會確認合作意圖，以降低對中國生產稀土的依賴。在此次峰會上，美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪，以及澳洲總理莫里森也將關切中國在海上企圖與發展。此外，這個四國集團很可能同意合作供應開發中國家新冠肺炎疫苗。

大型科技公司依賴於中國生產的稀土，包括對生產電動車至為重要的釹和用於電池的鋰。這些金屬也是風力渦輪機和其他「去碳化」基礎設施不可或缺的元素。

中國在稀土的分離和提純方面幾乎壟斷了市場，但這些過程也引起環境和土壤破壞的憂慮。

近年來，中國的稀土市占率已逐漸下降，根據美國地質調查局（US Geological Survey），去年中國占全球稀土產量的58％，低於四年前的約90％，原因是美國和澳洲提高產量。

中國 稀土 美國

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