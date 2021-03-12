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李克強：GDP目標 6%以上不低了

記者林則宏／綜合報導
李克強在記者會上表示，今年經濟增長將比6%更高。（中新社）
李克強在記者會上表示，今年經濟增長將比6%更高。（中新社）

中國國務院總理李克強昨談及將今年經濟成長目標訂為6%以上時表示，「說6%以上是開了口子的」，今年實際經濟成長率可能會更高一點。針對外界預期會達8%以上，他則強調，我們當然樂見經濟向好，「6%不低了」。但他也指出，今年經濟工作更加看重的仍是就業問題。

全國人大、政協會議昨天落幕，李克強按慣例舉行年度記者會，答覆中外媒體關心的問題。

他透露，去年新冠疫情爆發後，當時北京最擔心的就是出現大規模失業。因此去年在制定宏觀政策時，因不確定因素太多，沒有制定經濟增長的預期目標，但還是制定就業目標，也就是城鎮新增就業900萬人以上。

他相信，只要實現900萬人以上城鎮新增就業，經濟就能維持正增長，因為有就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟。去年中國最終實現城鎮新增就業1186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%。

他表示，今年的就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校（大專院校）畢業生909萬人，創歷史新高。同時還要保障退役軍人就業，並為2億7、8千萬農民提供打工的機會。

首重就業 城鎮目標訂1100萬人以上

李克強說，今年在制定宏觀政策時，依然堅持就業優先政策，將今年新增城鎮就業目標訂為1100萬人以上，希望在實際執行中還可以更高一點。

在被問到，研究機構多預期今年經濟成長率可能達到8%，何以政府工作報告中提出的增長目標僅訂為6%以上？李克強說，「我們當然樂見經濟向好」，但也清醒地看到，經濟復甦不確定性也仍很大。

但他同時強調，「6%不低了」。中國經濟總量去年達到人民幣100兆元，增長6%就是6兆元。若是在「十三五」之初，需要8%以上的經濟增速才能達到。

經濟政策 沒必要急轉彎 只會合理調整

李克強也提出，去年經濟面臨罕見的巨大衝擊，但並沒有搞「大水漫灌」，新增財政資金規模約人民幣2兆元，且主要是用於減稅降費。由於中國並未在疫情下搞量化寬鬆，今年宏觀經濟政策也就沒有必要「急轉彎」，只會合理調整政策。

來源╱CHINA LIVE直播中國YouTube頻道

就業 李克強 中國

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