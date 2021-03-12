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出遊憑證通關！歐盟「疫苗護照」草案 傳認可中俄疫苗

中國新聞組／北京12日電
全球疫苗產量不足、接種速度緩慢，未來要恢復國際旅行，恐怕難以避免採用疫苗護照。（取材自Shutterstock）
全球疫苗產量不足、接種速度緩慢，未來要恢復國際旅行，恐怕難以避免採用疫苗護照。（取材自Shutterstock）

媒體報導，歐盟擬本月推出「疫苗護照」提案，方便已接種新冠疫苗的公民出遊。除已在歐盟獲批准使用的疫苗外，在部分成員國進行大規模接種的中國和俄羅斯疫苗，也傳出將獲得認可。

大公報引述外媒報導，有歐盟委員會人士透露，歐盟版疫苗護照被命名為「歐盟COVID卡」或「數字綠色證書」，將包括三份證書，包括持有人是否已接種疫苗、接種何種疫苗、核酸檢測結果如何、是否曾染疫以及康復情況。

報導指出，這份草案擬於3月17日公布，證書上將寫有個人姓名、護照或身分證號碼、出生日期等，包含可互操作的條形碼或二維碼，並將設特有標識以便驗證真偽。草案指出，該提案將建立一個共同框架，簽發和受理關於新冠疫苗、核酸檢測和染疫康復的可互動性證書，以便民眾疫下行使在歐盟內部自由流動的權利。

報導提到，有知情人士透露，除所有已獲歐盟藥品管理局授權的疫苗，已在個別國家緊急使用的疫苗也可獲認可，例如在匈牙利用於大規模接種的俄羅斯「衛星-V」疫苗與中國國藥疫苗。美媒Politico統計，包括波蘭、奧地利、捷克等其他歐洲國家也將目光投向中俄疫苗。

彭博指出，框架的目的是使成員國間能相互協調，避免重演疫情初期單方面封關亂局。但不少國家抱怨歐盟動作過於遲緩，已與其他有意向的國家接洽甚至自行推行疫苗護照。

不過，報導表示，草案也指出，疫苗護照不應成為自由流動的先決條件，接種疫苗也不應被視為義務。雖然疫苗護照將成為未來一大趨勢，但多方仍持審慎態度。世衞組織則認為，尚未有更多證據證實疫苗能阻止病毒傳播，存在健康風險。而在道德方面，窮富國獲取疫苗的速度不一，窮國可能要苦等數月甚至數年才能獲得足量疫苗，將誘發疫苗歧視和民族主義。

疫苗 歐盟 檢測

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