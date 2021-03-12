國際奧會：東奧將用中疫苗…日方震驚：事先完全沒有告知

新冠肺炎疫情衝擊，不少國家陸續表達希望東京奧運延期。(路透)

國際奧委會（IOC）主席巴赫11日表示，該組織將為2020東京奧運 及2022北京冬奧參與者採購並施打中國 新冠疫苗 ；提供疫苗意願是中國奧委會主動提出，他感謝中國展現了「真正的奧林匹克團結精神」。另國際奧委會、美國及德國奧委會都表達了反對抵制北京冬奧的立場。

綜合路透、美聯社及奧運新聞網站「Inside the Games」等媒體報導，巴赫11日在一場線上會議上表示，「中國奧委會已向國際奧委會主動提出，將向2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會的參賽者提供的疫苗劑量」。國際奧委會將與中國奧委會合作，以兩種方式提供疫苗劑量，或通過國際合作夥伴實現，或直接在已就中國疫苗達成協議的國家進行。

巴赫表示，無論通過何種方式，有關中國疫苗的協議都已準備就緒，國際奧委會將為有意接種疫苗的各支奧運會和殘奧會代表圖支付疫苗費用。而為避免運動員們可能會為了接種疫苗而「插隊」，巴赫說稱，國際奧委會每購買一劑疫苗，還將再提供二劑疫苗給參與接種的代表團，以便他們根據各自需求提供給本國民眾。

巴赫代表國際奧委會對中方的這一提議表示了感謝，並稱中國奧委會這一舉動展現了「真正的奧林匹克團結精神」。

至於疫苗劑量及接種對象，路透報導稱巴赫並未說明。但估計奧運會通常會有上萬名運動員參加，此外還有大量教練員、裁判員、媒體記者、志願者和官員參與。

巴赫這番談話前，中國外交部長王毅於7日的兩會記者會上曾先「預告」稱，中方願與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員們提供疫苗。

不過法廣報導，對於國際奧委會要提供參與者中國疫苗一事，東京奧組委首席執行官武藤敏郎在得知後對媒體說：「日本方面是否被事先告知？沒有。完全沒有！」報導並稱這代表日本奧組會對此消息感到「非常吃驚」。

另針對國際人權團體等因新疆問題而發起抵制北京冬奧一事，巴赫在接受德廣聯「今日話題」（Tagesthema）節目專訪時表示反對。「歷史已經表明，抵制是對此類問題的錯誤回應。它不會帶來改善」。他並引用美國總統拜登的發言稱，中國是競爭對手，但也可以在某些領域共同合作；他認為體育就是最好的合作項目。

另德國之聲報導，美國奧運會和殘奧委員會（USOPC）主席萊昂斯（Susanne Lyons）周三也表示，不會抵制2022年的北京冬奧，因為USOPC不會傷害為了比賽刻苦訓練的運動員。德國奧林匹克體育聯盟主席赫爾曼（Alfons Hörmann）以及獨立協會德國運動員協會（Atheleten Deutschland）也對抵制北京冬運表示反對。