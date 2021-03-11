中駁美涉疆言論：種族滅絕帽子有更適合的人戴

趙立堅。美聯社

華府智庫「新線戰略及政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）8日發布調查報告，稱中國 政府對新疆維吾爾 族做出的種族滅絕行為；中國外交部發言人趙立堅10日表示，「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，並指種族滅絕的帽子，有更適合的人戴。

法廣報導指出，這份透過全球超過50位專家與學者，比對中國迫害新疆維吾爾人的相關證據與聯合國的1948年「防止及懲治危害種族罪公約」；報告指出，自2014年，有100萬至200萬人被關押在新疆各地多達1400個法外拘留所。報告詳述有關中國對維吾爾人性侵害丶心理折磨丶文化洗腦，及再教育營中難以計算的死亡案件。

報導指出，這是首次有非政府組織，針對中國被控在新疆犯下種族滅絕行為進行獨立的法律分析。

趙立堅在10日舉行的外交部例行記者會上表示，有關新疆「種族滅絕」的說法，是毫無事實依據的攻擊抹黑。過去40多年來，中國新疆維吾爾族人口從555萬增長到1200多萬，翻了一番。而美國印第安人口已從1492年的500萬驟減至20世紀初的25萬，下降幅度為95%。換句話說，種族滅絕的帽子，有更適合的人戴。

對於美國國務院發言人普萊斯稱，國務卿布林肯和美國國務院延續新疆發生「種族滅絕」的認定。環球時報社評指出，炒作「新疆種族滅絕」這個假標籤，是美方的拿手戲。特別是在冬奧會舉行之前，五眼聯盟的輿論機構和議會聯手，他們的輿論造勢不難達到想要的熱度，「為此我們要準備好長期應戰」。