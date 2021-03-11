兩會／飯圈文化、無底線追星亂象 將大整頓

藝人蔡徐坤微博 轉發量過億事件引發各界對近年追星歪風的重視，相關話題昨天隨著涉嫌人蔡坤苗的判刑登上微博熱搜，許多網民要求整頓頻傳極端行為的「飯圈文化」，全國人大代表也提案稱，「無底線追星」中的私生飯和飯圈互撕，破壞了社會秩序，需要大力整頓。

文匯報報導，以青少年為主力軍的「飯圈文化」（飯圈意謂粉絲圈子）近年亂象不斷，從巨額集資捲款走人、人肉搜索惡意舉報、私生飯窮追不捨、粉絲擾亂機場秩序等，每每引來公眾的批評並要求予以規範。飯圈生態，正有待重塑。

報導引述2021年娛樂產業研究機構藝恩估算，2020年中國偶像產業總規模或超1300億元（人民幣，下同）。而在2017年到2020年四年時間裡，愛奇藝、優酷、芒果等打造近30檔偶像養成網綜節目，向娛樂市場輸送了200多位偶像。隨之而來的就是大批粉絲為使出道的偶像出圈而聚集做任務的現象，例如打榜投票 、控評卡黑、集資應援等都是新粉到崗要做的義務勞動。

經營韓國男團NCT站子的中山大學大三學生小慧說，近年劇增的「05後」粉絲們，尚未擁有分辨是非的能力，很容易被顏值崇拜、拜金攀比、網絡暴力、宣揚仇恨、相互攻擊等不良甚至違法行為帶偏。看到有人不喜歡自己的偶像，輕則謾罵詆毀，重則人肉搜索。

動輒為偶像一擲千金的行為，也常讓公眾瞠目結舌。曾有一檔「偶像養成類」節目決賽環節，有粉絲網絡眾籌款高達4000萬元，為自己喜歡的偶像打榜買粉、投票。30+的站姐小怪則感慨，很多追星的年輕人節衣縮食為偶像「周邊」買單，卻常得不到偶像真正的尊重。

全國人大代表、浙江省台州市椒江區大陳實驗學校校長翁麗芬表示，青少年若盲目追星，可能在心理上有一定缺失。學校、家庭、社會等多方面都需要加以輔導，家庭教育 尤為關鍵。全國人大代表、中華全國律師協會副會長劉守民也表示，除了抓好引導教育、健全監督管理機制，追星背後的情感需求不容忽視。

紅網報導，全國人大代表、泰安市文化產業中等專業學校副校長宋文新建議整頓「無底線追星」行為。「這個追星已經成為一個體系化或者團隊化，或者已經出現有組織了，你追他就不是一種偶像了」。

全國政協委員、廣西柳州市檢察院副檢察長韋震玲說，由於資本的介入，有的追星行為已涉嫌違法犯罪，但相關約束、管理卻仍是真空狀態。