我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

兩會／飯圈文化、無底線追星亂象 將大整頓

中國新聞組／北京11日電

藝人蔡徐坤微博轉發量過億事件引發各界對近年追星歪風的重視，相關話題昨天隨著涉嫌人蔡坤苗的判刑登上微博熱搜，許多網民要求整頓頻傳極端行為的「飯圈文化」，全國人大代表也提案稱，「無底線追星」中的私生飯和飯圈互撕，破壞了社會秩序，需要大力整頓。

文匯報報導，以青少年為主力軍的「飯圈文化」（飯圈意謂粉絲圈子）近年亂象不斷，從巨額集資捲款走人、人肉搜索惡意舉報、私生飯窮追不捨、粉絲擾亂機場秩序等，每每引來公眾的批評並要求予以規範。飯圈生態，正有待重塑。

報導引述2021年娛樂產業研究機構藝恩估算，2020年中國偶像產業總規模或超1300億元（人民幣，下同）。而在2017年到2020年四年時間裡，愛奇藝、優酷、芒果等打造近30檔偶像養成網綜節目，向娛樂市場輸送了200多位偶像。隨之而來的就是大批粉絲為使出道的偶像出圈而聚集做任務的現象，例如打榜投票、控評卡黑、集資應援等都是新粉到崗要做的義務勞動。

經營韓國男團NCT站子的中山大學大三學生小慧說，近年劇增的「05後」粉絲們，尚未擁有分辨是非的能力，很容易被顏值崇拜、拜金攀比、網絡暴力、宣揚仇恨、相互攻擊等不良甚至違法行為帶偏。看到有人不喜歡自己的偶像，輕則謾罵詆毀，重則人肉搜索。

動輒為偶像一擲千金的行為，也常讓公眾瞠目結舌。曾有一檔「偶像養成類」節目決賽環節，有粉絲網絡眾籌款高達4000萬元，為自己喜歡的偶像打榜買粉、投票。30+的站姐小怪則感慨，很多追星的年輕人節衣縮食為偶像「周邊」買單，卻常得不到偶像真正的尊重。

全國人大代表、浙江省台州市椒江區大陳實驗學校校長翁麗芬表示，青少年若盲目追星，可能在心理上有一定缺失。學校、家庭、社會等多方面都需要加以輔導，家庭教育尤為關鍵。全國人大代表、中華全國律師協會副會長劉守民也表示，除了抓好引導教育、健全監督管理機制，追星背後的情感需求不容忽視。

紅網報導，全國人大代表、泰安市文化產業中等專業學校副校長宋文新建議整頓「無底線追星」行為。「這個追星已經成為一個體系化或者團隊化，或者已經出現有組織了，你追他就不是一種偶像了」。

全國政協委員、廣西柳州市檢察院副檢察長韋震玲說，由於資本的介入，有的追星行為已涉嫌違法犯罪，但相關約束、管理卻仍是真空狀態。

投票 教育 微博

上一則

目標聯手超美？ 中俄合建月球科研站

下一則

中駁美涉疆言論：種族滅絕帽子有更適合的人戴

延伸閱讀

這就是夫妻！袁詠儀灑錢追星李敏鎬 卻禁老公換手機

這就是夫妻！袁詠儀灑錢追星李敏鎬 卻禁老公換手機
參議員卡西迪：若把川普偶像化 共和黨會再輸

參議員卡西迪：若把川普偶像化 共和黨會再輸
足球／內馬爾曬籃球場壁畫 NBA偶像全在他家！

足球／內馬爾曬籃球場壁畫 NBA偶像全在他家！
澳網／打哭偶像小威 大坂直美闖決賽

澳網／打哭偶像小威 大坂直美闖決賽

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？