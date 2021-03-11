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兩會／政協會議閉幕 重申堅持一中、92共識、警惕台獨

 特派記者呂佳蓉／北京11日電
全國政協13屆四次會議在北京閉幕，今晨公布政治決議。（新華社）
全國政協13屆四次會議在北京閉幕，今晨公布政治決議。（新華社）

全國政協今晨公布此屆政協會議的政治決議，其中涉台部分指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

大陸13屆全國政協第四次會議於昨日閉幕，昨日通過政治決議，並於今晨公布全文。

根據官媒新華社的政治決議全文，指出加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞聯繫。堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

今年全國政協開幕，汪洋做工作報告就提及，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

全國政協13屆四次會議10日下午在北京閉幕，會議表決通過全國政協常委會工作報告及政治決議等。

汪洋在閉幕談話中強調，要堅持和加強中共領導，還提及「習近平新時代中國特色社會主義思想」是必須長期堅持的指導思想，要加強政治思想引領。

汪洋表示，站在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交彙的關鍵節點上，要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，大力發揚「三牛」精神，積極投身全面建設社會主義現代化國家偉大實踐，以優異成績慶祝中共成立100周年。

人大決議完善香港選舉制度

繼全國政協之後，13屆全國人大四次會議於今天下午閉幕，共表決10個議案，包括今年的政府工作告和兩高報告的決議草案、十一五規劃和2035年遠景目標綱要的決議草案、完善香港選舉制度的決定草案以及今年度政府的預算案等。其中，最受關注的是修改香港選制的決定草案。

11日的重頭戲之一是總理李克強將舉行年度記者會，預計重點將包含經濟、香港、中美與兩岸等議題。

今年仍因疫情關係，記者會以網路視訊方式舉行，李克強將於人民大會堂金色大廳舉行記者會，媒體則安排在梅地亞兩會新聞中心以視訊方式提問。

全國政協13屆四次會議在北京閉幕。( 中新社)
全國政協13屆四次會議在北京閉幕。( 中新社)

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