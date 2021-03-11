四方峰會對抗中國「疫苗外交」 北京斥疫苗民族主義

匈牙利總理歐爾班日前在社交媒體發布他接種國藥集團疫苗的照片，他並表示對中國疫苗很有信心。（新華社）

美國 白宮發言人莎奇9日表示，美國總統拜登 12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）領袖會議，預期四國領袖將擴大合作領域，可能通過宣布融資協議，支持印度增產新冠疫苗 ，進一步幫助東南亞國家接種進程。外界認為這是為對抗中國「疫苗外交」而來。

莎奇9日在例行記者會表示，四方安全對話首場線上峰會將由拜登主持，日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森參加，會中預計談到應對新冠病毒疫情、經濟合作與氣候危機等議題。

這項會議過去都是外交部長層級交流，12日的會議將是首次領袖級對話。拜登將此視為最早多邊參與的架構之一，意味其重要性，也代表美國將在印太地區與盟友和夥伴緊密合作。

金融時報報導，拜登選擇以四方安全對話作為他首場主辦的峰會，凸顯拜登希望重振四方會談架構，作為對中國政策的一環。

路透引述美國高級官員稱，四方安全對話成員國美國、印度、日本和澳洲可能在12日首次領導人級別會議上，宣布融資協議，以支持印度增加新冠疫苗的生產能力，進一步幫助東南亞國家的疫苗接種進程。

自由亞洲電台引述前美軍太平洋司令部司令特別助理、華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）訪問學者塞耶斯（Eric Sayers）分析，「四方安全對話機制」正在從一個軍事國防為主的合作組織，轉變成橫跨其他合作領域的平台。他預估四國將在供應鏈、新冠疫情後經濟復甦等領域展開合作。他並認為，四方會談提升到國家元首級別，是拜登當局非常重要的一步。

對於有分析稱四方安全對話領袖會議是為「圍堵」中國目前在全球發起的「疫苗外交」，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，中國堅定秉持疫苗公共產品的「第一屬性」，承諾疫苗研發後作為全球公共產品，特別是努力提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

他並強調，「我們反對搞『疫苗民族主義』，不接受製造『免疫鴻溝』，抵制任何把疫苗合作政治化的企圖」。

此外，根據美國貿易代表辦公室10日在美國政府的官方刊物「聯邦公報」發布的公告，拜登政府將把對大約99種來自中國醫療產品的關稅豁免延長至今年9月30日，以幫助應對美國的新冠肺炎疫情。

這份清單涵蓋了從外科口罩、手套到血壓袖帶、X光機等各類物品。根據特朗普政府的「301條款」，此前對醫療產品的關稅豁免延長期將於3月31日失效。