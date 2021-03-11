目標聯手超美？ 中俄合建月球科研站

俄羅斯與中國同意合建一個月球科研站，圖為中國「天問一號」探測器日前成功完成「遠火點平面軌道調整」。（取材自央視新聞）

俄羅斯 與中國 同意合建一個月球科研站，這個科研站將設計成「在月球表面或月球軌道上建設的綜合性科學實驗基地」。專家認為這將是中國有史以來最大規模的國際太空 合作計畫。分析認為，俄羅斯要重建昔日航天輝煌，中國要趕超美國太空優勢，兩強聯手其實早有伏筆。

俄羅斯國營航太公司「俄羅斯航太」（Roscosmos）9日發表聲明，將與中國合作在月球表面或月球軌道，建設可長期自主運行的「綜合性科學實驗基地」，兩國同意在設計、實施和介紹計畫上進行密切合作。

兩國尚未公布各自在太空站建設和運營的責任細節，聲明中也透露這座基地將專注於探索、月球使用、基礎研究和技術開發，同時具有「無人太空飛行器」（Uncrewed）並拓展「人類在月球上的前景」。

據俄羅斯國際文傳電訊社報導，中國駐俄羅斯大使也證實此事，俄羅斯航太的領導人羅戈津（Dmitry Rogozin）也表示「近年來中國取得長足進步，我們尊重他們的成績，原則上他們是值得的合作夥伴」。

這一舉動似乎表明，俄羅斯計畫於這個十年結束之際，結束與美國和其他國家在國際太空站上的合作。俄羅斯目前尚未簽署由美國領導、旨在約束國際對月球探索的「阿提米絲計畫」（Artemis Accords）。

不過，中俄的新計畫可能不會影響到美國推動「阿提米絲計畫」。安全世界基金會（Secure World Foundation）的規畫總監韋登（Brian Weeden）2月曾表示，維繫與俄羅斯在國際太空站的夥伴關係，更多是出於「國家安全和外交政策」，而非俄羅斯提供的專業知識。

BBC中文網報導，中國與俄羅斯的這次合作如果成功進行，堪稱中國航天史上最大規模的一次國際合作。

在近年來美國與中國探月以及探索火星領域的諸多項目比照下，俄羅斯的太空計畫明顯滯後。與中國聯手，俄羅斯有機會重新回到太空科技的領軍國家行列。

觀察人士認為，俄羅斯要重建昔日航天技術的輝煌，中國要趕超美國在太空領域的優勢，中俄聯手其實早有伏筆。