禁播風波後…英控CGTN「不中立」開罰 中批錯誤決定

中國官方中國環球電視網（CGTN），8日遭英國通訊管理局指報導不中立，罰款22.5萬英鎊。（視頻截圖）

英國 通訊管理局（Ofcom）繼上月撤銷中國 中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）執照後，8日再以「違反公平、隱私和公正性規定」為由，對CGTN處以22.5萬英鎊（約31.7萬美元）的罰款。中國外交部發言人趙立堅 9日敦促英國撤銷此錯誤決定。

中央社引述外電報導，英國國民韓飛龍（Peter Humphrey）指控，他被迫於2013年在中國環球電視網播出的影片中承認犯罪。英國通訊管理局（Ofcom）就此案對中國環球電視網處以10萬英鎊罰款。

英國通訊管理局裁定，中國環球電視網「本應知曉，有鑑於他是在審判前、在拘留他的人面前認罪，有理由懷疑韓飛龍先生的同意是否屬實且知情」。韓飛龍因涉與英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）有關的貪污案，於2014年遭上海法院判決入監服刑兩年多。

中國環球電視網則以公共利益為由，向英國通訊管理局解釋，稱事先已獲得韓飛龍同意，且不知有任何虐待情事。

此外，英國通訊管理局裁定，中國環球電視網2019 年播出五個有關香港民主派抗議的節目，內容「失於保持應有的公平中立」，須支付12萬5000英鎊罰款。

來源：無綫新聞 TVB NEWS official

本報系聯合報報導，中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上被問到相關回應時，表示「我們對英國通信管理局有關決定表示關切，堅決反對該局一再為中國媒體在英國開展正常新聞報導工作人為設置障礙，再次敦促其撤銷錯誤決定」。

談及韓飛龍一事，趙立堅說，「韓飛龍本人對所犯罪行供認不諱。韓飛龍服刑期間，他的各項合法權益均依法得到保護。韓飛龍應該悔過自新，而不是倒打一耙。他這樣做，不會洗白他所犯的罪行，他將繼續受到道義的審判」。

此前據德國之聲報導，英國通信管理局（Ofcom）在2月初以最終控制權在中共手中為由，取消了CGTN的播出牌照。隨後CGTN繞道法國試圖爭取歐洲播映權。中國環球電視網3月6日宣布，在英國脫歐後接管歐洲播映權的法國媒體監管機構CSA向CGTN開了綠燈，認可其播放能力。